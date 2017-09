Google Plus

Berizzo: "En todos los partidos tenemos potencial de ganar" | Foto: Fran Santiago (VAVEL)

Este domingo el Sevilla FC realizará la primera visita de su historia en partido oficial al Girona FC. El Municipal de Montilivi será añadido a la lista de estadios visitados por el club y el conjunto nervionense espera conservar un primer buen recuerdo del feudo gerundense.

Eduardo Berizzo comparecía en rueda de prensa para analizar el partido en la previa del encuentro y volvía a incidir en la necesidad de que su equipo controle el partido mediante el dominio de la posesión. Para el ex del Celta, el equipo funciona muy diferente cuando controla el juego a cuando no lo controla, por lo que "necesitamos de la técnica de nuestros centrocampistas para ordenar el juego". Sobre el estado actual del equipo, Berizzo le restó importancia y lo dejó como una mera anécdota: "Mantenernos arriba es lo más importante, no ser líderes”.

En frente habrá un rival desconocido para los equipos habituales de LaLiga Santander. El Girona debuta en Primera División pero el técnico sevillista cree saber cómo tomarle la medida, y destacó especialmente de él su "presencia física y un gran juego aéreo". Para el argentino, este tipo de partidos solo los que marcan la diferencia porque "en campos como éste es en los que hay que ganar puntos para seguir arriba". La dificultado está ahí, pero en todos los partidos tenemos potencial de ganar”, expresó Berizzo.

Por último, el entrenador aludió a la lista de bajas para el duelo así como a algunas de las novedades de la convocatoria, como son Carole, Corchia y Montoya. De un lado, “Navas, Pareja, Kjaer, Escudero y algunos otros no están simplemente por descanso, mientras que del penúltimo fichaje sevillista, el lateral francés y el centrocampista argentino afirmó que "necesitan oportunidad" y confirmó que en Montilivi "las tendrán". La temporada es larga y "hay que probar la valía de la plantilla para que todo el mundo llegue a ritmo. Quiero que todo el mundo se sienta protagonista”, concluía Berizzo.

Convocatoria del Sevilla para Montilivi

Berizzo tendrá que volver a reinventar su once inicial. Pizarro y Nolito están con molestias y no han podido llegar a tiempo para el partido en Montilivi, mientras que Kjaer, Nico Pareja, Sergio Escudero y Jesús Navas necesitan descanso según el técnico. Por otro lado, sí que finalmente podrá contar con Pablo Sarabia, mientras que Borja Lasso y uno de los últimos fichajes, Lionel Carole, serán las principales novedades.

Así, la lista completa la forman: Sergio Rico, David Soria, Corchia, Mercado, Lenglet, Carole, N´Zonzi, Geis, Banega, Ganso, Vázquez, Montoya, Sarabia, Krohn-Dehli, Correa, Borja Lasso, Ben Yedder y Muriel.