Previa Girona-Sevilla: estrenarse en Montilivi por la puerta grande

Ben Yedder quiere seguir con su racha goleadora. Foto: Sevilla FC.

Segundo examen consecutivo para el Sevilla en un campo completamente nuevo para el club. Tras jugar en Anfield por primera vez en su historia, el equipo hispalense viaja a Girona para enfrentarse al último club en estrenarse en Primera División, el Girona de un Pablo Machín como héroe en la ciudad, pues él es el artífice de llevar al modesto club en la categoría más alta del fútbol español.

El Sevilla no lo tendrá fácil, pero en lo que va de temporada ya ha superado varios exámenes con mucha dificultad. Simplemente hay que remontarse varios días y ver que el equipo de Nervión viene de jugar con el todopoderoso Liverpool ante su afición y sobrevivir al acoso de su fútbol y de sus aficionados. Montilivi no es Anfield, pero no lo tendrá fácil. Atlético de Madrid y Málaga ya saben de la dificultad que es jugar contra unos novatos que parecen de todo menos eso. El Sevilla no se confía de un rival que está dispuesto a provocar la primera derrota de los sevillistas en la temporada.

Va carburando la máquina nervionense

Si el Sevilla gana, igualaría el mejor comienzo del club en las cuatro primeras jornadas En un comienzo un poco dubitativo en cuanto al juego del Sevilla, Berizzo ya va encontrando la tecla perfecta para hacer de la plantilla, un equipo temido por todos en el que va dejando cadáveres partido tras partido. Ante el Éibar empezó a demostrar que jugando bien también se puede ganar. Y ante el Liverpool demostró que sufriendo puedes sobrevivir ante el asedio del rival.

Ante el Girona se prevé varios cambios con respecto al partido de Champions League, la temporada es larga y el próximo miércoles jugarán un nuevo partido de liga frente a Las Palmas. Por ello, quizás el reciente renovado Carriço, y las últimas incorporaciones Carole y Geis tengan oportunidades para sumar minutos y así dar descanso a los habituales.

Imagen del entrenamiento previo al partido que el Sevilla se enfrenta el Girona. Foto: Sevilla FC.

Ganar en Montilivi sería encontrarse con la historia, ya que sería un nuevo estadio al que el Sevilla ganara por primera vez; y también por lo que supondría en la tabla clasificatoria. Y es que, de ganar, el club sevillano igualaría a los años 1941, 1971 y 2015 en el mejor comienzo tras cuatro jornadas de liga. Sin duda, un acicate para demostrar que este Sevilla no es sólo el que más ilusiona deportiva y económicamente, sino que también, pretende superarse a sí mismo una vez más.

Un equipo que tanto merece estar entre los grandes

El Girona se sitúa en mitad de la tabla con cuatro puntos Después de muchos años intentando subir de categoría pero sin recompensa ninguna en el último momento, el Girona ya puede decir con voz alta que es equipo de Primera División. Con un proyecto ilusionante, el club gerundense apuesta por el hombre que ha hecho la gesta más grande del club, el míster Pablo Machín hizo del club, un equipo grande en Segunda División, y ahora pretende acumular éxitos en la categoría más alta posible.

El Girona ya sabe lo que es ganar, empatar y perder en Primera División. Foto: Girona FC.

La plantilla conserva el grueso de los jugadores que hicieron subirles a Primera División, y si a eso se le añade la cesión de varias promesas del fútbol procedentes del Manchester City, este Girona tiene mimbres suficientes para poder lograr la permanencia con éxito. De momento, ante su afición no conocen la derrota, y ante el Sevilla quieren prolongar la buena racha y hacer que Montilivi sea escenario único de alegrías para el Girona.

Con Stuani de vuelta a la liga como máximo goleador del equipo; la ilusionante defensa joven formada por Maffeo, Muniesa, Alcalá y Bernardo; un portero curtido en miles de batallas experto en la categoría como Gorka Iraizoz; y un centro del campo con mucha garra y pundonor que hicieron ascender al equipo con Portu, Granell y Borja García darán de qué hablar, y puede que sea a partir de este partido cuando se escuchará más el nombre de estos futbolistas.

Precedentes

Sin ningún precedente a la vista, ya que Girona y Sevilla nunca habían coincidido en Segunda División, y el club local se enfrenta en su primera estancia en la Primera División. Cabe destacar que el filial nervionense sí es conocedor de este estadio dónde no tiene buenos recuerdos. Dos veces visitó el feudo gerundense sin conseguir apenas nada. En la temporada 2008-09 perdió 1-0, donde el filial acabó descendiendo con muy pocos puntos en su haber; y en la temporada pasada fue derrotado por 2-0 con goles de Longo y Sandaza, jugadores que ya no forman parte de la plantilla del Girona.

El árbitro: De Burgos Bengoetxea

Del colegio vasco, el colegiado que arbitrará el encuentro es De Burgos, un árbitro que afronta su tercera temporada en la máxima categoría. Durante este temporada tan sólo ha arbitrado el Betis-Celta, con lo cual debutará con un partido del Girona en Montilivi en Primera División. Al Sevilla le ha arbitrado en un total de dos partidos con victoria y empate hispalenses.

Posibles alineaciones