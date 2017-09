Previa Sevilla Atlético - Rayo Vallecano: ganar para coger impulso

Google Plus

Marc Gual en la pugna de un balón aéreo ante Jair // Foto: SFC

Vuelve el fútbol a la Ciudad Deportiva del equipo hispalense. Será la tercera en lo que va de temporada. Pero pese a todo, el Sevilla Atlético sigue sin ganar en su remozado feudo. Dos derrotas por 1-2 es el bagaje que deja de momento ante su público. Y solo dos puntos luce su casillero, gracias a dos empates ante Osasuna en la primera jornada y ante el Huesca en la última. Las sensaciones dejadas ante el equipo aragonés debe dar ánimos a la plantilla para ir con más ganas si cabe ante el Rayo. Enfrente estará un conjunto que viene de perder en sus dos últimos partidos, ambos en casa por 0-3: ante el Tenerife en la Copa del Rey (a partido único) y en liga ante Osasuna. Ambos equipos afrontarán este partido con ganas de resarcirse de sus últimos resultados.

No dejar escapar más partidos

Que el Sevilla Atlético no ha empezado con buen pie la temporada 2017/18 es una obviedad. Dos empates y dos derrotas hacen que el filial solo disponga de dos puntos en su casillero. Pocos puntos si le sumamos que los partidos perdidos han sido como local, faceta claramente a mejorar. Hacerse fuerte en casa es clave para lograr el objetivo de la permanencia y por ello, este sábado vuelve a tener una nueva oportunidad para darle una alegría a su afición en en la Ciudad Deportiva sevillista que espera la primera victoria tras la reapertura del campo principal.

Las sensaciones que dejó el equipo en tierras aragonesas son las que deben seguir, pero toca darle un punto más de intensidad para que los resultados lleguen y así se mire de una manera optimista los siguientes partidos. No perder en los campos de Osasuna y Huesca es un punto a favor para Tevenet que debe dar con la tecla para que no se le escapen los punto como local. Corregir errores como en la primera parte contra el Valladolid donde sus pupilos dejaron que los castellanos anotaran los dos goles que le dieron la victoria y saber cerrar el partido como no sucedió ante la Cultural, equipo que además remontó en los minutos finales.

El último partido fue ante la SD Huesca en el Alcoraz con resultado de 0-0. Un partido en el que el conjunto local propuso más pero sin embargo no consiguió materializar ninguna ocasión. El filial gozó de alguna oportunidad, pero la mayor preocupación fue mantener el resultado inicial y por ello, realizaron un gran trabajo defensivo que impidió que los tres puntos se quedaran en casa.

Esta temporada toca mejorar

Segunda temporada consecutiva la del Rayo Vallecano en Segunda División. La temporada pasada fue sufrida por sus aficionados debido a un espantoso inicio de la misma en las que se situaron en puestos de descenso por varias jornadas seguidas, pero que tras el nombramiento de Míchel como entrenador consiguió enmendar la situación. La segunda vuelta del año pasado fue una de las mejores que le sirvieron para salvarse con comodidad. Esa segunda vuelta es la que espera la afición para toda la temporada y poder pelear así por los puestos de ascenso.

Pero el inicio de esta temporada no ha sido excesivamente bueno ya que en su haber solo suma cinco puntos. Consiguiendo la única victoria fuera de Vallecas, lugar donde ha empatado y perdido los dos partidos que ha disputado. Solo acaba de empezar la temporada, pero las últimas derrotas mencionadas al principio ante Tenerife y Osasuna en Copa del Rey y liga, respectivamente, preocupan a la afición.

En el último partido el conjunto madrileño se enfrentó al Osasuna en Vallecas con resultado de 0-3. Un partido donde la falta de acierto de cara a gol por parte de los locales jugó en su contra. No hizo muchos menos tiros el rival, pero sí tuvo el acierto que hace falta para marcar. Así los goles fueron de Aridane en el 28 y la sentencia llegaría en los minutos finales gracias a un doblete de Xisco en el 87 y en el 94.

Precedentes

En cuatro ocasiones se han medido estos dos conjuntos, todos ellos en Segunda División y sin victoria del filial: 2008/09 SAT 0-0 RAY y RAY 1-0 SAT; 2016/17 RAY 1-1 SAT y SAT 1-2 RAY. Dos empates y dos victorias madrileñas.

Bajas

Luis García Tevenet ha convocado a: Ondoa, David Carmona, Matos, Álex Muñoz, Yan Eteki, Carlos F., Juanje, Pozo, Fede S., Curro, Borja S., Cantalapiedra, Marc Gual, Olavide, Carballo, Juan Soriano, Mena y Berrocal. Caro pasa por un proceso febril, Konyk y Aburjania se caen de la lista y Cristian González y Amo están terminado su recuperación.

Míchel ha convocado a: Alberto, Mario, Baiano, Amaya, Dorado, Velázquez, Álex Moreno, Akieme, Trashorras, Lass, Embarba, Santi, Fran B., Unai, Chorri, Trejo, Aguirre y Raúl de Tomás.

Posibles onces