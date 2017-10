Albert Celades: "Ha sido un partido muy completo del equipo"

Google Plus

Albert Celades. fuente: Juan Ignacio Lechuga VAVEL

Albert Celades, junto a Rodri Hernández y Mikel Oyarzábal han salido a rueda de prensa tras la victoria ante Eslovaquia. Y es que ha conseguido unos tres puntos muy importantes de cara a conseguir una posición en el próximo europeo de la categoría. Mikel Merino, Dani Ceballos junto a los mencionados Oyarzábal y Rodri, fueron los artilleros del encuentro por parte española, mientras que el solitario gol de Vavro fue el que consiguió el equipo balcánico.

Salió el seleccionador contento por el resultado y por la respuesta dada por los jugadores, un un partido que no fue fácil a ojos del ex mediocentro internacional. El catalán consideró que están en una fase de evolución, donde todo cuesta. "Hoy hemos jugado muy bien, pero también frente a Italia e incluso en Estonia. Hoy el encuentro se ha puesto más de cara con el primer tanto" dijo.

Una imagen del encuentro entre España e Italia del pasado mes de marzo | Foto: Italia

El planteamiento llevado a cabo considera que todo es fruto de la ejecución de los jugadores. "Ha sido un partido muy completo por parte de ellos. Estamos satisfechos" aseveró.

En cuanto al grupo y los debuts que hubo considera que por una parte, todo se ha igualado un poco, y considera que es pronto para realizar valoraciones tras tan solo, dos encuentros. En cuanto a lo segundo considera que es importante que todo el mundo se sienta partícipe, buscando cohesionar al grupo en, su opinión, "inicio de generación".

Oyazabal en la Real Sociedad. Fuente: Óscar Alonso VAVEL

El futbolista txuri-urdín celebró que se hubiera realizado un partido muy completo y del que se sentía feliz porque se consiguió el objetivo ante un rival difícil en su campo.

Del equipo eslovaco dijo: "No pensábamos que se iban a meter tan atrás. Han buscado las contras y nosotros con la posesión hemos conseguido hacer más llegadas y tener acierto cara al gol".

Asimismo, celebró su estado de forma: "Me encuentro en forma, estoy contento y ahora hay que pensar en la vuelta al club y el próximo partido del fin de semana".

Rodri Hernández en el Villarreal. Fuente: VAVEL PhotoSilver

Por parte del futbolista del Villarreal salió satisfecho por la victoria ante, bajo su punto de vista, "uno de los rivales más duros del grupo". Consideró que habían dominado durante todo el encuentro, marcaron los cuatro tantos y se van muy contentos.

Considera que existe una mejora ya que ante Estonia, el equipo contrario se replegó excesivamente, mientras que ante Eslovaquia tuvieron más espacios y tuvieron mayor acierto. "El equipo está creciendo y mejorando".

También tuvo palabras para el grupo: "Jugar con gente que conoces desde hace tiempo y sabiendo los que necesita el equipo de mí, hace que te sientas muy cómodo. Me he visto muy bien y me voy contento".