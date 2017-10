Lopetegui: "Hemos hecho una clasificación brillante"

Google Plus

Julen Lopetegui. Foto:Diego Blanco(VAVEL)

La selección española se ha impuesto esta noche a Israel con un golazo de Illarramendi y le ha puesto la guinda a la fase de clasificación. No ha sido el mejor partido de los españoles, sin embargo han logrado la victoria, aunque es cierto que ya tenían sellado su billete al Mundial de Rusia 2018, querían terminar ganando el último partido. El míster, contento y muy satisfecho con todo el trabajo de sus jugadores, ha hablado para los medios. En primer lugar ha hecho un análisis del partido; "hemos merecido los tres puntos y el triunfo en un partido nada sencillo. Hay que felicitar a los jugadores porque no es nada fácil ganar. Hemos hecho una clasificación brillantísima a todos los niveles. El nivel técnico de Israel es muy alto. Tiene jugadores de calidad. Si tienen la pelota y pueden jugar y combinar, es uno de los equipos de más calidad del grupo. Me parece un buen equipo".

Después a comentado el mundial y sobre el grupo que puede tocarle a España, si hay alguno que prefiere; En un Mundial todos son equipos preparados y con argumentos. Hay muchos y muy buenos. No me gustaría destacar a nadie. Sea el grupo que sea, será complicado".

Sobre la titularidad de Sergio Ramos ha dicho que; "es una decisión mía. Con la alineación busco muchas cosas. Teníamos muchos jugadores diferentes y he considerado que Sergio tenía que jugar de inicio".

Julen Lopetegui ha hablado también de los buenos recuerdos que le trae enfrentarse a Israel , pero que en el momento del partido solo están centrados en encuentro. A finalizado la rueda de prensa hablando del sorteo; "preferimos ser cabezas de serie, pero lo seamos o no el grupo será complicadísimo. Trataremos de afrontar cada partido como siempre hacemos. Hemos hecho méritos para estar clasificados".