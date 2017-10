Lopetegui: "Vamos a refrescar el equipo ante Israel"

Julen Lopetegui junto a su equipo técnico. Foto: VAVEL

España afronta el último encuentro de la fase de clasificación para el Mundial de Rusia con los deberes hechos. Tras la victoria el viernes ante Albania (3-0) y el inesperado pinchazo de Italia en su propia casa con Macedonia (1-1), la Selección Española tiene asegurado el pase matemático a la cita mundialista como primera de grupo. Es por ello que Julen Lopetegui podrá permitirse el lujo de "refrescar al equipo" y alinear a jugadores menos habituales. "Va a haber cambios. Todos los jugadores que están aquí tienen capacidad para ser titular. Intentaremos tener el mejor once para afrontar el partido", aseguró el seleccionador español en rueda de prensa.

"Intentamos priorizar el sentimiento colectivo del equipo"

A pesar de que el técnico insistió en que habrá rotaciones para el choque ante Israel, Lopetegui subraya que el objetivo siempre es el comportamiento conjunto de sus pupilos: "Intentamos priorizar el sentimiento colectivo del equipo y poner al servicio del grupo la calidad individual de cada uno de los miembros". En ese mismo sentido, Julen asevera asimismo que no es demasiado importante si el equipo juega o no con falso 9 porque "por encima de que juguemos con un hombre de referencia o con unas características determinadas, lo que nos preocupa es que el equipo funcione en todas las líneas".

Busquets, 100 partidos con La Roja

A pesar de que Sergio Busquets es titularísimo para Julen Lopetegui, el estratega vasco desveló en sala de prensa que el mediocentro culé jugará su encuentro número 100 con la Selección. No se sabe si será titular o no pero jugará. "Respeta mucho su profesión y es un jugador único", señaló sobre el jugador del Barcelona. Además de Busquets, hay otros que esperan su oportunidad no para llegar a los cien partidos pero sí pera debutar con España. Es el caso del portero del Athletic Club, Kepa, y también el de Jonathan Viera. Si uno de los dos se estrena, sería la sexta vez que Lopetegui inicia la etapa de un jugador en la Selección Española.

El Teddy Stadium, escenario de la final de la Eurocopa sub-21 en 2013

Algunos de los convocados para estos dos últimos partidos de la fase clasificatoria guardan muy buenos recuerdos del Teddy Stadium, feudo donde esta noche se disputa el encuentro ante Israel y donde se disputó la final de la Europa sub-21 en el año 2013. Isco, Rodrigo, Illarramendi, Bartra, Nacho, Koke y De Gea estaban en el equipo de España sub-21 que se alzó con la Eurocopa de 2013. También Lopetegui: "No me imaginaba estar aquí cuando fui Seleccionador Sub-21 en 2013. Son cosas de la vida de cada uno. El mundo del fútbol te enseña a no tener planes y a afrontar lo que toca en cada momento. Hace 4 años no pensaba que iba a estar aquí".