Lopetegui: "Tomamos las decisiones creyendo que son los mejores".

Julen Lopetegue. Fuente: Alberto Brevers- VAVEL

Julen Lopetegui, Seleccionador Nacional de la Selección Española, dio la lista de convocados para los partidos que tendrán lugar el 6 y 9 de octubre para la Clasificación del Mundial de Rusia 2018. Tras darla respondió a las preguntas, hablando prácticamente de toda la actualidad.

Una de las preguntas que llegó y que más se esperaban era sobre Gerard Piqué. Cabe recordar que el central blaugrana realizó un tuit acerca del referéndum del 1-O, que está levantando mucha polémica tanto en Cataluña como en el resto de España. El técnico antepuso los partidos y remarcó que él juzga rendimiento y actitud, algo que considera que no le ha faltado en los partidos que ha sido convocado. A su vez, tuvo un comentario para Sergio Ramos acerca de la "contestación" realizada por el camero, hacia el tuit del "3" catalán. Para Lopetegui, ejerció Sergio "como capitán".

También respondió acerca de la no convocatoria de Marcos Alonso. Un futbolista que está haciéndolo muy bien en el Chelsea. Por su parte el técnico lo equipara a la temporada en el Liverpool de Alberto Moreno: "No hay un por qué o que hayan hecho algo mal. Tenemos en esa posición a Alba y Monreal, que están rindiendo muy bien con nosotros" dijo.

Otros de los nombres propios fueron Villa, Morata y Diego Costa. Sobre el asturiano comentó que la lesión le ha causado no tener el ritmo que tuvo cuando fue convocado y por eso seleccionaron otros. En cuanto al segundo, celebró la temporada que está llevando a cabo y remarcó que debía seguir así. En cuanto al hispano-brasileño, se alegró por su reciente fichaje por el Atlético de Madrid y subrayó : "Cuando vuelva a competir le tendremos en nuestras oraciones".

En cuando a la duda que salió en prensa de por el sí a Callejón y el no a Deulofeu, considera que éste "ha jugado poco en este mes, no hay ido convocado en los dos últimos partidos, Callejón está jugando bien y haciendo goles. Por eso ha venido".

Tuvo palabras también para cosas externas como la federación, los temas extradeportivos, y el posible cambio de futbolistas con la mirada puesta en el Mundial. En lo que respecta a la RFEF, Lopetegui reconoció no estar ocupado. En lo segundo, considera que se enfadaría si los jugadores no fueran con ganas, pero no ha sido así, algo que les permite estar a un gran nivel.

Y acerca de los "cambio de cromos", considera que van los mejores para medirse al próximo rival. "No estamos pensando en el próximo Mundial. Queremos cerrar la clasificación" remarcó.