FIFA FIFPro World 11, nueve españoles entre los nominados

Foto de los nominados españoles proporcionada por la FIFA | Fuente: @World11

El fútbol español sigue gozando de muy buena salud a pesar de no haber logrado grandes resultados en las últimas citas de selecciones. La FIFA y la FIFPro han proporcionado la lista definitiva de candidatos a formar parte del mejor once del año, entre los que destacan nueve de los nuestros. Una vez más, la roja es el combinado nacional con más representantes, pudiendo prácticamente formar un once ellos mismos si no fuese por la ausencia de delanteros patrios entre los nominados.

Así, David De Gea compartiría labores defensivas con Jordi Alba, Gerard Piqué, Sergio Ramos y Dani Carvajal. Mientras que el centro del campo formado por Andrés Iniesta, Sergio Busquets, Isco y Thiago Alcántara nutriría de balones a una hipotética delantera formada por dos jugadores foráneos. De entre ellos, Piqué, Ramos e Iniesta repetirían presencia en el 11, ya que fueron parte de los agraciados en la gala del pasado año, en la cual Cristiano Ronaldo se coronó como "The Best" player of the year.

1-4-3-3

La formación elegida para este equipo ideal de la temporada 2016-17, que será anunciado el próximo 23 de octubre en Londres, es la 1-4-3-3, la cual ha sido confeccionada según los votos de casi 25.000 futbolistas profesionales, otorgando así mucho valor a los premiados finales, al ser seleccionados por sus propios compañeros. De esta forma, los nominados han quedado repartidos de la siguiente manera:

Porteros Gianluigi Buffon Italia David De Gea España Keylor Navas Costa Rica Manuel Neuer Alemania Jan Oblak Eslovenia

Defensas David Alaba Austria Jordi Alba España Dani Alves Brasil Jerome Boateng Alemania Leonardo Bonucci Italia Dani Carvajal España Giorgio Chiellini Italia Diego Godín Uruguay Mats Hummels Alemania Philipp Lahm Alemania David Luiz Brasil Marcelo Brasil Javier Mascherano Argentina Pepe Portugal Gerard Piqué España Sergio Ramos España Thiago Silva Brasil Samuel Umtiti Francia Antonio Valencia Ecuador Raphael Varane Francia

Centrocampistas Thiago Alcántara España Sergio Busquets España Casemiro Brasil Philippe Coutinho Brasil Eden Hazard Bélgica Andrés Iniesta España Isco España N’Golo Kante Francia Toni Kroos Alemania Nemanja Matic Serbia Luka Modric Croacia Mesut Ozil Alemania Paul Pogba Francia Marco Verratti Italia Arturo Vidal Chile