Vicky Losada, 50 partidos con el combinado nacional

Vicky Losada cumple 50 partidos con la roja | Foto: José María Colomo - VAVEL

Cuando la selección española saltaba al campo en la segunda parte de su partido ante Francia, había una cara nueva que destacaba sobre el resto. No era otra que la de la tarrasense Vicky Losada. Vicky, como se la conoce a lo largo y ancho del planeta fútbol, sabía que no era un partido más. Este 18 de septiembre de 2017 no será recordada por la derrota por 3 a 1 a manos de la selección gala, será a partir de ahora el día en que María Victoria Losada Gómez cumplía 50 partidos defendiendo los colores de la roja.

Así, la mediocampista del Fútbol Club Barcelona se sitúa a menos de 30 partidos de la líder de este ranking, su compañera de equipo Marta Torrejón, quien tiene 76 participaciones en su haber. En el siguiente vídeo subido por la página oficial de la selección, nuestra protagonista muestra el orgullo que semejante hazaña significa para ella así como recuerda sus inicios con el equipo nacional.

Repaso a su trayectoria

La jugadora nacida el 5 de marzo de 1991 comienza a destacar en el fútbol base hasta hacerse con un hueco en el equipo barcelonista allá por el año 2008. Su depurada calidad técnica y olfato goleador le hicieron llegar a la selección española en poco tiempo. Así, en el año 2010, cuando apenas había cumplido la mayoría de edad, Losada debutaba con el combinado nacional absoluto en un encuentro contra Inglaterra.

Desde ese momento, la centrocampista no hizo nada más que crecer y crecer profesionalmente, ayudando al Fútbol Club Barcelona a levantar varios trofeos hasta que, en la 2013-14, consiguió junto con sus compañeras el primer triplete en la historia del club, Liga, Copa y Copa Cataluña. Todos estos éxitos a nivel individual y colectivo la llevaron a salir del club de sus amores, poniendo rumbo a Estados Unidos.

En el año 2014 se convirtió en la cuarta española en jugar en la máxima categoría del fútbol estadounidense, firmando por los Western New York Flash. En su nuevo equipo coincidió con Pedro Martínez Losa, quien, al final de la temporada americana, se la llevaría consigo al Arsenal Ladies, en la que sería la segunda aventura de Vicky fuera de nuestras fronteras. Con las londinenses ganaría la ContiCup sumando otro título a su palmarés.

"Vicky es una jugadora que nos va a aportar mucho. La conozco perfectamente tras trabajar con ella en el New York Flash, donde fue una de las mejores asistentes de la liga", comentaba Losa.

Losada celebrando el título junto a sus compañeras del Arsenal Ladies | Fuente: Getty Images

Tras pasar 2 años fuera de su Cataluña natal, Vicky volvería al Barcelona, club en el que se encuentra en la actualidad y sigue disfrutando de su calidad y dilatada experiencia.

En lo que respecta a la selección española, la ofensiva centrocampista ha pasado a la historia de la selección española al ser la primera jugadora que anotaba un gol en una fase final de una Copa Mundial, gracias a su tanto contra Costa Rica en la edición de 2015. Además, hay que recordar que fue la encargada de abrir el marcador en el primer encuentro de las nuestras en la pasada Eurocopa de Holanda, donde los penaltis nos privaron de luchar por el pase a la final.

Palmarés con el Fútbol Club Barcelona Copa de Cataluña 2009 - 2010 - 2011 - 2013 - 2017 Copa de la Reina 2010/11 - 2012/13 - 2013/14 - 2016/17 Liga Femenina 2011/12 - 2012/13 - 2013/14 - 2014/15