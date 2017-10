Un gran Toquero tumba al Numancia

Más igualada que nunca. Así esta la tabla clasificatoria de la Liga 123 tras la derrota del que hasta hace un par de días era el líder de la categoría. El Club Deportivo Numancia sucumbió en La Romareda merced a un gran Toquero y a una serie de errores puntuales de un equipo que no cuajó un partido como para llevarse tanto castigo.

La afición soriana desplazada a Zaragoza vio cómo se repetía el resultado cosechado la temporada pasada. Un 3-0 que, sin embargo, no borra el gran inicio de temporada que ha realizado el conjunto de Jagoba Arrasate. Con el 3-0 el Real Zaragoza sale del descenso mientras que el Numancia se queda 2º a un punto del líder, que actualmente es el Osasuna con 15 puntos. Los de Jagoba Arrasate recibirán al Barcelona "B" el próximo miércoles. Los maños visitarán al Lorca.

Desde el primer minuto

Salía el Numancia con un once con cambios, debido a la jornada intersemanal que se disputará el miércoles, y el partido comenzaba de cara para los intereses maños. Borja Iglesias aprovechaba un excelente pase al hueco para servir a Toquero el primer gol del encuentro. El error fue de Alberto Escassi, quien no siguió a Borja Iglesias en el desmarque. Unai Medina no pudo hacer nada para impedir el remate de Toquero. No era ni el minuto 2 y el Zaragoza ya mandaba en el marcador.

Al igual que en los últimos seis enfrentamientos entre ambos el primero en marcar era el conjunto aragonés. El Numancia no se vino abajo, sin embargo, y cuajó unos buenos minutos de dominio pero sin llegar a poner en peligro la meta de los locales. La acción más polémica del encuentro llegó en un penalti que el colegiado no señaló sobre Dani Nieto. El extremo recibió una patada de Eguarás pero Valentín Pizarro no lo vio, o no lo quiso ver.

Toquero pudo aumentar la cuenta de los maños pero Aitor Fernández respondió bien. Por su parte, Higinio tuvo el empate en un balón servido de Dani Nieto desde el lateral diestro. Sin embargo el delantero rojillo no pudo rematar con eficacia. Así se llegaba al descanso.

Nuevo golpe tras el descanso

El paso por vestuarios no sentó bien al Numancia. Pese a tener una gran ocasión en un robo de Dani Nieto en el campo zaragocista, fue Toquero el que volvió a ver puerta. Tras un mal despeje de la defensa numantina, el delantero local mandaba el balón a la escuadra para el deleite de la afición maña, que veía cómo las fiestas del Pilar continuaban sobre el césped de La Romareda.

El Numancia siguió intentando, sin éxito acortar diferencias. Pero aun quedaba el último varapalo para los sorianos. Fue Diamanká, quien cometió un error infantil enzarzándose con Borja Iglesias en su propia área. El colegiado no lo dudó, tarjeta roja para el mediocentro rojillo y penalti a favor de los maños que el propio Borja Iglesias se encargó de transformar. Se equivocó el jugador de Dakar, que dejó vendido a su equipo.

El partido estaba visto para sentencia, y Jagoba Arrasate realizó cambios pensando más en el próximo encuentro frente al Barcelona 'B' del miércoles que en el propio partido que se estaba disputando en ese momento. Con el pitido final se corroboró cómo el Numancia no acaba de arrancar como visitante, donde únicamente ha conseguido dos puntos de doce posibles. Estadísticas que no concuerdan con las conseguidas como local, donde se ha llevado los cuatro partidos que ha disputado. Por su parte, el Real Zaragoza suma su primera victoria como local en esta Liga 123.