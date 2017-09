El Numancia no puede con un Cádiz con diez

Numancia y Cádiz empataron en un duelo marcado por la igualdad entre ambos equipos y, condicionado a su vez, por la expulsión de Barral en el primer tiempo. El punto sabe mejor a los cadistas que aguantaron con uno menos durante toda la segunda parte. El oficio de los de Álvaro Cervera fue reconocido por la afición de la "Tacita de Plata". El Numancia sigue con la maldición de no ganar en el Carranza. Los sorianos no se van del todo satisfechos, tras haber perdido una gran oportunidad para estar líderes en solitario.

Inicio local

El partido comenzó con el dominio de los amarillos. El Cádiz pudo adelantarse merced a un remate de Dani Romera a pase de Salvi. Sin embargo, el artillero local no era capaz de golpear bien el balón, que posteriormente sería despejado no sin dificultades por Dani Calvo y Escassi. Una de las más claras del partido llegaría poco después gracias a una gran jugada de Salvi por banda derecha. El jugador gaditano servía el balón al área para que Dani Calvo estuviera a punto de hacer un gol en su propia portería. El despeje del defensa se fue rozando el poste de Aitor Fernández.

El Numancia comenzó a sacudirse el dominio amarillo y tuvo en botas de Íñigo Pérez la más clara de la primera parte. El mediocentro rojillo hizo emplearse a fondo a Cifuentes para detener una falta al borde del área. El Numancia reclamó penalti en dicha acción pero Pérez Pallás consideró que la caída de Higinio se producía fuera del área.

Barral provoca su expulsión

El partido quedaría condicionado al borde del descanso. David Barral, que ya había recibido una amarilla en el minuto 29, propinó un manotazo a Unai Medina en la cara. El colegiado no lo dudó, segunda amarilla y el partido se ponía de cara para el Numancia, que iba a jugar toda una parte con un jugador más. Esta tarjeta fue muy protestada por la grada. Pese a todo, la repetición no deja lugar a dudas, el error no es del colegiado sino del propio Barral. Sin embargo, el Cádiz, lejos de arredrarse fue a por el partido. Los cambios realizados por Cervera surtieron efecto y el conjunto amarillo parecía ser quien disponía de un jugador más sobre el césped. Carrillo y Nico Hidalgo entraban en sustitución de Dani Romera y Aitor García y el Cádiz ganaba en profundidad.

Era el Numancia el que disponía del balón pero no de las ocasiones suficientemente claras. Los amarillos salían a la contra mientras los sorianos tuvieron en botas de Higinio la más clara del partido. Fue Nacho, que había entrado de refresco, quien servía un centro preciso para que el delantero rojillo rematara fuera. El paso de los minutos daba lugar al cansancio evidente en ambos equipos y el partido fue adquiriendo más control por parte de los visitantes pese a no materializarlo en ocasiones. El Cádiz seguía a lo suyo, esperar atrás y salir a a la contra. Los de Álvaro Cervera tuvieron una falta al borde del área para conseguir el 1-0 pero esta no acabó en portería. El Numancia, en botas de Higinio pudo disfrutar de la última ocasión. Sin embargo, el control del jugador numantino no fue lo suficientemente bueno como para disponer de ocasión de gol.

Con el punto, ambos equipos se mantienen con 11 en su casillero. Los rojillos por delante, debido a la diferencia de goles. La semana que viene el Numancia recibe al Albacete, que ha conseguido en esta jornada su primera victoria. Por su parte, el Cádiz visita al Lorca, en una salida complicada.