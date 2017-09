Pablo Valcarce impulsa al Numancia en una lección de fútbol

El Club Deportivo Numancia se llevó los tres puntos en su choque frente al Real Sporting de Gijón. Los sorianos fueron muy superiores durante todo el encuentro, expoleados por un gran Pablo Valcarce que puso fin a su mala racha de cara a portería con un doblete que derriba de un plumazo todas las críticas que había recibido el delantero rojillo en las últimas semanas. Los de Paco Herrera se mostraron impotentes y acabaron pagando su frustración con entradas a destiempo que derivaron en la expulsión por roja directa de Castro en el descuento.

Un golazo para empezar el encuentro

No tuvo que esperar mucho la parroquia soriana para ver el primer gol del encuentro. El Numancia, que hasta ahora no había anotado ningún tanto en las primeras partes de lo que llevamos de liga, se adelantó gracias a una obra maestra de Pablo Valcarce. El tanto es de esos que merece la pena ver repetidos una y otra vez. El delantero rojillo recibió dentro del área un balón de Pere Milla, se deshizo de Barba con un caño y disparó ajustado al poste de la portería de Whalley. Con rabia celebró el tanto el delantero del Numancia, que no había estado afortunado en los últimos encuentros de cara a gol. Ya no le lloverán críticas al goleador soriano.

Sin capacidad de reacción

Lejos de buscar el empate, el Sporting siguió noqueado como si no fuera capaz de despertar del letargo en el que había entrado desde el pitido inicial. El Numancia dominaba el juego pese a no ganar la posesión del balón. Como dijo Jagoba Arrasate hace poco no se trata de tener el balón, si no de saber qué hacer con el. Y el Numancia tenía las ideas muy claras. Fruto de ello llegó el segundo tanto del encuentro. Íñigo Pérez buscaba portería en un centrochut que Whalley sacó con dificultades. Sin embargo, el balón fue para Escassi que, casi como acto reflejo, envió el esférico a la red. El 2-0 ponía tierra de por medio y dejaba al Sporting en la lona. Antes de llegar al descanso pudo ampliar la cuenta Pere Milla pero su disparo tras un revuelo en el área se marchaba alto.

Con la vuelta de vestuarios el conjunto visitante adelantó líneas en una intentona por buscar el gol. Carmona era de los hombres más activos y lo intentó con un disparo desde la frontal que se estrelló, sin embargo, en la defensa soriana. El Numancia, muy cómodo, se dedicaba a esperar atrás y buscar hacer daño a base de contras. Manu del Moral tuvo el tercero en una de ellas pero su disparo se marchaba rozando la portería contraria. Tuvo que ser el hombre de la noche el que sentenciara definitivamente el encuentro. Pablo Valcarce, recibió un balón filtrado de Marc Mateu y lo cruzó con el exterior de su bota derecha ante la salida impotente del portero visitante. La grada de Los Pajaritos se venía abajo mientras el jugador rojillo se señalaba el escudo con rabia.

Con el partido ya sentenciado llegó el susto de la noche. Ripa en un choque tuvo que ser retirado en camilla y trasladado al hospital para confirmar su buen estado de salud. El Sporting, fruto de la impotencia se quedó con un jugador menos por expulsión de Castro tras una entrada muy fea sobre Diamanká en el descuento. Con la victoria el Numancia se coloca líder de la categoría, a falta de lo que hagan sus rivales en la jornada del domingo, con 10 puntos. El Sporting se queda con ocho puntos en la zona medio-alta de la tabla.