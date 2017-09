Previa CD Numancia - Real Sporting: tres puntos de oro

Google Plus

Duelo por todo lo alto en Los Pajaritos. Numancia y Sporting se enfrentan en la quinta jornada de la Liga 123 con sensaciones bien diferentes. Los asturianos llegan sin cosechar ninguna derrota, mientras que los sorianos vienen de ceder la primera de la temporada frente al Reus, en un encuentro donde el Numancia dejó a la vista muchas carencias.

Más que tres puntos

La importancia del duelo viene marcada por la situación clasificatoria de ambos equipos. Y es que, hasta la jornada pasada, ambos ostentaban el liderato de la Liga 123, con lo que este partido podría ser crucial de cara a decidir un hipotético gol-average particular a final de temporada en dos equipos que tendrán opciones de estar en las posiciones altas de la tabla clasificatoria.

El Sporting llega en un momento dulce, pese a no haber podido sacar la victoria frente al Real Oviedo en el derbi asturiano del pasado sábado. El gol de los rojiblancos fue igualado por Toché en los minutos finales, para desilusión de la parroquia gijonesa. Sin embargo, el hecho de ser uno de los pocos equipos invictos de la categoría (junto con Granada, Cádiz y Alcorcón) hace que el conjunto dirigido por Paco Herrera gane enteros de cara a conseguir la victoria en Los Pajaritos, un campo que se le ha dado históricamente muy bien a los asturianos.

El conjunto visitante ha conseguido un gran inicio de temporada a domicilio, endosando cuatro goles en su visita a Tarragona hace dos semanas, algo que le hace temible sobre el papel en Soria. Aunque no gane la posesión del balón tiene mucha efectividad y salida a la contra, tal y como hizo en el 0-4 en el Nou Estadi. Mariño y Álex Pérez no viajarán a Soria tras no recuperarse a tiempo. Rachid y Xandao, ambos por decisión técnica, tampoco viajarán con el equipo a Soria.

Tras la debacle de Reus

Por su parte, los sorianos llegan tras un partido para olvidar en Reus, donde no fueron capaces de trenzar apenas jugadas de peligro y tuvieron que volverse de vacío merecidamente. El equipo dirigido por Jagoba Arrasate intentará prolongar la racha como local, donde los dos partidos jugados hasta ahora han sido contados por victoria.

Para el partido, Jagoba Arrasate realizará algún cambio en el once inicial. Pablo Valcarce podría salir del once titular debido a su mal partido en Reus. Su lugar lo ocuparía Dani Nieto. Las únicas bajas con las que cuenta el míster numantino son Carlos Gutiérrez y Julio Álvarez. Unai y Luis Valcarce podrían ser convocados, tras asegurar en rueda de prensa el entrenador que ya están disponibles.

Manu del Moral está llamado a ser el artillero del equipo rojillo esta temporada. Sin embargo, el delantero jienense todavía no ha podido marcar en este inicio de campaña. Muchas de las ilusiones de la afición soriana recalan en él, aunque en los últimos encuentros está siendo Pere Milla quien marca las diferencias, hoy Jagoba Arrasate ha vuelto a mostrar en rueda de prensa su confianza en el veterano jugador andaluz. El partido frente al Sporting será un examen clave para el jugador franquicia del Numancia.

Histórico de enfrentamientos

Ambos equipos se han visto las caras en 22 ocasiones, consiguiendo siete victorias el Numancia, once el Sporting y cuatro empates. Tres de las victorias asturianas han llegado en Los Pajaritos, donde el Numancia ha conseguido seis de las siete victorias. En el último encuentro en Los Pajaritos los asturianos remontaron el tanto inicial de Sergi Enrich gracias a los goles postreros de Guerrero y Juan Muñiz. El encuentro será dirigido por Arcediano Monescillo, del comité castellano-manchego.

