Jagoba Arrasate: "Si empezamos a pensar a largo plazo nos equivocaremos"

Jagoba Arrasate. Imagen: Vavel

En la previa del primero de los duelos frente al Sporting de Gijón, Jagoba Arrasate ha salido a rueda de prensa para explicar la situación en la que se encuentra su equipo tras la primera derrota frente al Reus. Sobre el encuentro del otro día, el técnico soriano ha asegurado que el equipo "no estuvo a la altura". Al ser preguntado por posibles cambios en el once incial debido a dicha derrota Jagoba Arrasate ha asegurado que "Es normal que según vayan pasando las jornadas vayamos introduciendo cambios. Del once que inicia la Liga al que termina siempre suele haber cambios".

Asimismo, el técnico donostiarra ha analizado el rival del próximo encuentro, el Sporting de Gijón, que todavía está invicto en esta temporada. "Si damos nuestra mejor versión vamos a tener opciones" ha asegurado pese a que "tiene una gran plantilla, un entrenador experto pero se han adaptado muy bien a la Segunda División. Están defendiendo bien, no se exponen mucho, tienen un gran contraataque. Ahí están los resultados, solo han encajado un gol y siguen invictos".

Dos enfrentamientos en cuatro días

El Numancia volverá a jugar contra los asturianos el martes en Copa del Rey. Al respecto, Jagoba Arrasate ha indicado que "estamos pensando en sacar lo mejor mañana y ya llegará el segundo partido contra el Sporting. Ahora mismo no lo tenemos en mente y creo que ellos tampoco".

Además, sobre la ausencia de gol en el último encuentro, el míster rojillo ha declarado que "si el equipo genera hará goles, el otro día no se generó y es normal que Manu empiece a marcar diferencias con los partidos".

En el apartado de excluidos Arrasate ha confirmado que las únicas bajas son Carlos Gutiérrez y Julio Álvarez y que Unai y Luis Valcarce podrán entrar en la convocatoria si él lo estima oportuno puesto que están disponibles.

Para concluir, el entrenador numantino ha querido resaltar la importancia del partido a partido, "ni antes estábamos tan bien ni ahora que hemos perdido un partido vamos a pensar que no vamos a volver a ganar ninguno. Si empezamos a mirar a largo plazo nos vamos a equivocar".