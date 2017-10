El Granada remonta en Santo Domingo a un dubitativo Alcorcón

Google Plus

Saltaba el Alcorcón a Santo Domingo con la intención de mostrar una buena imagen despúes del partido de Tenerife, en el que perdió su imbatibilidad y encajó cuatro goles, 3 más de los encajados en todos los 5 partidos anteriores ante Sporting de Gijón, Cádiz, Albacete, Real Zaragoza, FC Barcelona B.

Buena primera parte

Comenzaba el partido con una pequeña revolución en el once inicial alfarero. Álvaro Giménez quedaba en el banquillo ante la irrupción de Nicolau Dumitru en el once, con la compañía de Jonathan Pereira en la punta de ataque. Además, Hugo Álvarez sería quien conseguiría la tiulairdad ante la suplencia del argentino Esteban Burgos. Por último, sería en la medular donde se efectuaría el tercer y último cambio en el once, sería Borja Domínguez, el 7 alafarero, quien dejaría su puesto a el catalán Albert Dorca. Tres cambios en las tres líneas de campo para disputar el partido ante el Granada, como aparente llamada de atención al equipo tras el resultado de Tenerife.

La primera ocasión correría a cargo del Alcorcón. Un desajuste de la defensa del Granada la cogería Jonathan Pereira y con el portero descolocado efectuaría una vaselina que daría en el larguero. Sería en el minuto 33 cuando un balón interior de Álvaro Peña a Jonathan Pereira, este forzaría un penalti a favor. El lanzamiento sería efectuado por Álvaro Peña instalando el 1-0 a favor del Alcorcón en el luminoso.

Minutos más tarde, con el equipo local por delante del marcador, un balón mal despejado de Casto, que deja a merced de Pedro que con un disparo seco y raso acaba introduciendo en la portería local empatando el marcador.

Segunda parte dubitativa y sin ideas

En la segunda parte, Julio Velázquez cambiaría a Hugo Álvarez introduciendo a Esteban Burgos. A pesar del empate, el partido comenzaba otra vez en el descanso con empate en el marcador. Pero sería en el minuto 54 cuando en un saque de esquina efectuado a la perfección Saunier remataría de cabeza instaurando el 1-2 en el marcador que sería definitivo. A partir de ese momento, el Granada manejaría los tiempos del partido a la perfección. El Alcorcón a lo largo de la segunda parte el Alcorcón renunciaría a su defensa de cinco quitando a un central, en este caso David Fernández, por Marco Sangalli, y a Dumitru por Borja Lázarp, agontando todos los cambios con todavía bastante partido por delante.

Los últimos 20 minutos del partido, el Alcorcón obligaba al Granada a cerrarse, mientras que el Granada defendía todas las situaciones de manera brillante, mientras que el equipo amarillo poco podía hacer ante la alta efectividad defensiva y contundencia que la zaga granadina ofrecía. Los minutos iban pasando a medida que el Alcorcón se iba poniendo cada vez más ansioso y más necesitado. Mucha precipitación que no conducía a nada al cuadro amarillo y que finalmente acabaría perdiendo el partido.

El Alcorcón, con esta derrota, continúa con 9 puntos en su casillero y le esperan dos partidos complicados en el calendario, ya que tiene que jugar fuera en dos ocasiones seguidas. Primero contra el Córdoba en el Nuevo ARcángel y posteriormente ante el Real Valladolid en el José Zorrilla, para volver a casa a jugar contra el Lugo, el próximo día 12 de octubre a las 18:00.