Julio Velázquez: "Lo que ha acontecido en contra nuestra ha sido más por mérito nuestro que del rival"

El Alcorcón no logró salir vivo del Heliodoro Rodríguez, el Tenerife se quedó con los 3 puntos al finalizar el partido con un 4-0, un resultado tan abundante como inesperado para ambos conjuntos.

Julio Velázquez, entrenador del Alcorcón, compareció ante los medios para dar sus impresiones tras en un encuentro en el que viajaron con ilusión para seguir con la racha de la imbatilidad en liga, ya que no había perdido todavía ningún partido y llegaban con tan solo un gol en contra. El salmantino aclaró las dudas del equipo durante los primeros minutos: "No hemos entrado bien en el ecuentro y hasta que nos han hecho el gol no hemos despertado"

También cabe a destacar que no todo lo que ha dicho de su equipo ha sido negativo, posteriormente, mostró su gratitud con sus jugadores: "Cuando nos han hecho el gol el equipo ha reaccionado y ha tenido otra manera de proceder". El míster del conjunto madrileño estuvo un tanto crítico con el equipo, pero siempre desde la objetividad del ecuentro que se acababa de disputar: "El Tenerife ha estado bien, pero lo que ha acontecido en contra nuestro ha sido más por méritos nuestros que por méritos del rival, desde mi punto de vista". Dada la derrota del club alfarero, ya no queda ningún equipo invicto en esta Liga 1|2|3 y poco a poco se va "abriendo brecha" en la clasificación.

El equipo ya trabaja para estar en forma la semana que viene y poder conseguir la victoria en Santo Domingo ante el Granada antes de disputar los dos partidos seguidos fuera de casa ante el Córdoba y el Valladolid.