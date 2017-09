Casto: ''Creemos a muerte en lo que estamos haciendo y vamos a intentar luchar por todo lo que podamos''

Fotografía via: laliga.es

Al término del partido ante el FC Barcelona B, Casto se acercó a los micrófonos en zona mixta para responder a las preguntas de los medios de comunicación allí congregados.

Preguntado por el partido, el guardameta respondió que: ‘’Un poco de impotencia, porque habíamos hecho un trabajo tremendo., En los últimos minutos estábamos muy cansados ya que el Barcelona te exige muchísimo, y bueno ya nos han faltado las fuerzas y el tiempo para poder reaccionar. Es una pena porque habíamos hecho un esfuerzo grande, con ocasiones muy claras, pero también muy contentos porque nos hemos enfrentado a un equipo que nos han puesto en problemas y seguimos sumando. ’’

A nivel individual, Casto fue uno de los mejores del partido, haciendo algunas paradas que salvaron el gol del empate antes de tiempo. Casto destacó que: ‘’Ha habido un poco de todo, me hubiera gustado no haber encajado o haber estado un poquito más fino en algunas jugadas, pero bueno estamos empezando, me encuentro bien y estoy ayudando al equipo y creo que el equipo también lo está haciendo muy bien, así que feliz.’’

5 jornadas son las que el Alcorcón ha estado sin encajar gol, preguntado por esta anécdota y las metas del Alcorcón esta temporada, Casto contestó que: ‘’Creo que nunca me había pasado, he estado en un equipo que estuvimos mucho sin encajar pero no un inicio tan bueno, dice mucho del compromiso de este equipo, del compromiso y el trabajo del cuerpo técnico y nada más, tenemos mucha ilusión, creemos a muerte en lo que estamos haciendo y vamos a intentar luchar por todo lo que podamos. Ahora mismo solo pensamos en el Tenerife, viene de hacer una temporada pasada muy buena, en casa es un rival complicadísimo que sigue la misma línea y no pensamos mas allá, cuanto menos hablemos mejor, más disfrutaremos de la categoría, mas disfrutaremos del futbol y ya pensaremos en otras cosas.’’