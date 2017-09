Julio Velázquez: "Por encima de todo se vive de los resultados"

Fuente: adalcorcon.com

Con el objetivo de hacer el municipal de Santo Domingo un auténtico fortín, el Alcorcón recibe al Barcelona B (domingo 17 de septiembre, 16:00) en la quinta jornada correspondiente al campeonato nacional de segunda división. Los alfareros intentarán seguir con la buena racha inicial, para así, mantenerse en la parte alta de la tabla. Enfrente tendrán a una de las mejores ofensivas de la liga.

En primer lugar, en relación al rival de mañana, afirmó que: "Nos vamos a medir a uno de los mejores conjuntos de la categoría, de los que más ha invertido en traspasos este verano y que de fácil no tiene absolutamente nada. Es un equipo que con muy poco te genera situaciones de gol. Será un partido durísimo y exigente pero estaremos en total disposición de ir a por la victoria."

Tras cuatro jornadas sin recibir un solo tanto, Julio quisó restar importancia a ese dato: "El no encajar y el haber marcado en dos ocasiones supone un rendiminto espléndido. Pero, a partir de ahí no tiene nada que ver. Pueden venir mañana y hacernos siete. Lo que has hecho previamente no vale para nada, como casi todo en la vida. Al final hay que vivir del presente y pedirse a uno mismo lo máximo."

Por último, preguntado sobre el estado de la plantilla y también sobre la evolución del lesionado Kadir, aclaró que: "LLegamos al partido en buenas condiciones, tenemos un jugador que es duda porque está tocado y lo decidiremos en el último momento. Respecto a Kadir, tuvo una rotura y seguirá de baja durante unas cuantas semanas. Luego, tenemos casi todo claro en cuanto al esquema de juego. Hay buenas sensaciones tanto de juego como de resultados. La realidad es que en base a lo que hemos visto en los entrenamientos sabemos con lo que vamos, pero evidentemente no le vamos a dar la alineación al entrenador rival."