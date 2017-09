Previa AD Alcorcón - FC Barcelona B: Un imbatible Alcorcón contra un fuerte Barcelona

Google Plus

Fotografía: Jon Imanol Reino - VAVEL

Alcorcón y Barça B se enfrentarán en esta jornada 5 en Santo Domingo, donde la ilusión y el optimismo reina, a sabiendas de que el filial culé llega muy fuerte al encuentro y con posibilidades de acabar con la racha alfarera.

Gran comienzo de temporada

Los alfareros, no podrían haber empezado mejor la temporada, con 8 puntos de los 12 posibles y sin encajar gol en ninguna de las 4 jornadas que ya se han disputado. Los de Velázquez han demostrado su competividad y su gran juego, sobre todo en casa, aunque vienen de ganar 0-1 ante el Zaragoza. Gracias a estos grandes resultados, se sitúa en el tercer puesto de la clasificación.

Por otra parte, el Barça no se queda muy atrás, ya que han ganado 7 puntos de los 12 posibles que se han jugado. El filial ha demostrado su gran ataque y verticalidad que, sin duda, pondrán a prueba a los madrileños este mismo domingo. Los de Gerard se sitúan en el quinto puesto de la clasificación.

Objetivos

El Alcorcón ha empezado muy bien esta campaña, pero ya han advertido, tanto los jugadores como el propio entrenador, que tienen totalmente los pies en el suelo y que saben que esta competición es muy larga y muy reñida. Además, el club ha dejado claro que lo que prioriza son esos 50 puntos que den la salvación y que posteriormente ya se mentalizarían por intentar alcanzar algo más.

Desde Barcelona, el equipo promete debido a la gran puesta en escena que han tenido y, mucha culpa de esa grandeza la tienen los fichajes que se incorporaron en verano y que, por tanto, se están adaptando muy bien al club y a las ideas del entrenador.

Deseos de la afición

Los aficionados alfareros tienen esperanzas de ver ganar a su equipo en casa e intentar consolidarse un poco más en los puestos más altos de la clasificación para seguir encadenando una buena racha de 5 partidos puntuando, tanto dentro como fuera de casa. Si a los alcorconeros se les condecerían un deseo, pedirían sin duda una victoria y dejando la portería a 0 como ya lo han hecho en las jornadas que ya se han disputado.

Los aficionados granotas buscarán rascar algo en Alcorcón, al poder ser una victoria, que les haría adelantarse en la clasificación dejando por debajo suyo al propio rival contra el que se enfrentan en el partido y estar en los puestos altos de la liga.

Preocupaciones

Pese al excepcional arranque del Alcorcón en La Liga 1|2|3, se nota que al equipo le falta algo de gol, y no es porque no ha tenido oportunidades para marcar más de los 2 goles que llevan, sino porque no han conseguido materializar las demás ocasiones que han tenido para aumentar esa cifra de goles o poder llevarse la victoria en cualquiera de los dos partidos empatados.

En los alrededores del miniestadi también hay cierta inquietud en la irregularidad de la defensa, ya que han encajado 6 goles en los 4 partidos jugadados, además, hay que añadirle el aliciente de que la línea defensiva está rotando demasiado como para mantener una estabilidad.

