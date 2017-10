Previa CF Reus - Rayo Vallecano: el sólido Reus contra un Rayo al alza

Google Plus

El Rayo Vallecano ha sumado nueve de los últimos doce puntos en juego | Foto: María Olmo - VAVEL

Los Reus - Rayo son sinónimos de igualdad. Buenos ejemplos de qué es la Segunda División. Ambos conjuntos llegan en buen momento y quieren los tres puntos para escalar posiciones. Los catalanes buscaran acercarse a los puestos de play-off de ascenso mientras que los madrileños están a un solo punto de entrar en ellos. El próximo domingo a las 12 horas se resolverán las incógnitas.

Seguir invictos

El equipo de López Garai pasa por un buen momento. Justo después de sufrir la abultada derrota contra el Oviedo (3-0), consiguieron ganar el primer encuentro de la temporada ante el Numancia y desde entonces no han vuelto a caer derrotados. Cuatro empates más y, entre estos, otros tres puntos en el campo del Sevilla Atlético. El Reus buscará dar continuidad a la positiva racha contra un Rayo Vallecano al alza.

En la pasada jornada, los “roig-i-negres” consiguieron un punto muy valioso en El Alcoraz. El Huesca dominó casi todo el encuentro, pero no se avanzó en el marcador hasta la segunda parte. Después de unos minutos en que los locales pudieron finiquitar el partido, el Reus intensificó su juego para buscar el empate. Querol y Edgar Hernández no estuvieron acertados en sus ocasiones. Ledes, en el tiempo de descuento, mandó a la red un balón muerto en el punto de penalti. Por eso, el combinado de Garai quiere hacer aún mejor ese punto y sumar tres más el domingo. El mismo técnico ha comentado en la rueda de prensa previa que “tenemos que intentar ganar para hacer buenos los empates”.

Un Rayo diferente lejos de Vallecas

Mientras que el conjunto franjirrojo ha sumado 10 de los 15 puntos posibles en casa, fuera la dinámica es diferente. Cinco puntos de doce lejos de Vallecas. Contra el último rival del Reus, los de Míchel perdieron 2 a 1 en su último partido fuera de casa. Por tanto, el talón de Aquiles y máxima de los vallecanos para posicionarse como claro candidato al ascenso es sumar victorias como visitante.

A tres puntos del líder, Osasuna, el Rayo debe aprovechar su buena racha para sumar los máximos puntos y presionar a sus antecesores. Además, después del Reus se enfrentará a otros aspirantes a las posiciones privilegiadas como el Sporting de Gijón y el Cádiz. Entre los jugadores a seguir, destaca Óscar Trejo. El argentino ha participado en la mitad de goles de su equipo, entre ellos, cinco dianas.

Precedentes

Dos precedentes y máxima igualdad. Empate a un gol primero en el Estadi y tablas sin dianas en Vallecas en la segunda vuelta. En Reus, Amaya igualó el tanto de Folch en el tiempo de descuento. Partido igualado en Madrid en que la madera, a chute de Ebert, mantuvo el marcador inicial.

El árbitro: Valdés Aller

Valdés Aller ya es todo un veterano en Segunda División. Ocho temporadas le avalan. De hecho, en el Reus - Rayo cumplirá su partido número 150 como árbitro en la categoría de plata. Suertes distintas para ambos conjuntos con Valdés en el terreno de juego. Los “roig-i-negres” no han perdido nunca con él. Dos victorias y un empate contra Leganés, en la Copa del Rey 2009/2010, Lugo y Levante, respectivamente. En el bando contrario, el Rayo no puede decir lo mismo. Dos victorias, dos empates y tres derrotas en los siete partidos que Valdés ha impartido justicia al combinado franjirrojo. Es más, desde que los madrileños descendieron a la segunda categoría estatal no han ganado nunca con el árbitro leonés. La última derrota con Valdés sobre el verde se consumó esta misma temporada, en casa y contra el Osasuna.

