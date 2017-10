Previa Lorca FC - Real Zaragoza: los defensores del Artés

Google Plus

El Lorca quiere volver a puntuar en casa. Foto: laliga.es

El Lorca FC recibe este miércoles al Real Zaragoza en el Artés Carrasco en su particular búsqueda de recuperar sensaciones tras una dura derrota en el Carlos Belmonte ante el Albacete donde dejó escapar dos puntos debido al penalti fallado por Eugeni en el minuto 93. Llega al encuentro en puestos de descenso, en la decimonovena posición. El Zaragoza, se encuentra tres puestos por encima del conjunto lorquino aunque a solo cuatro puntos de la zona alta de la clasificación. Será un partido donde ambos equipos buscarán la victoria tras haber jugado el domingo.

Necesitados en casa

El Lorca tiene la esperanza de poder volver a puntuar en su casa. El Artés Carrasco se ha convertido en un bastión inexpugnable donde ningún conjunto ha conseguido derrotar al equipo de la Ciudad del Sol. Delante tendrán a un equipo histórico, como bien dijo Curro Torres en rueda de prensa, pero no deben achantarse porque cuentan con el apoyo de su afición.

Ha sido imposible salir con victoria del Artés para equipos como la Cultural y Deportiva Leonesa, Rayo Vallecano, el Reus Deportiu y por último el Cádiz, quien recibió tres goles en su última visita. Curro Torres podrá contar con los servicios de Carlos Carbonell “Tropi”, que no había podido disputar los últimos partidos.

Necesitan volver a mostrar esa imagen de equipo sólido que hizo que un Cádiz que soñaba con los puestos de ascenso se diera un gran baño de realidad. El Lorca es un equipo con ideas muy claras y un juego bonito basado en la combinación en el medio campo.

El Zaragoza deberá hacer todo lo posible para evitar que los locales jueguen a sus anchas. Necesitan conseguir una victoria lo antes posible para evitar los puestos de descenso. Ya consiguieron salir de ellos en una gran cita contra el conjunto gaditano, y no quieren que sea menos ante los maños. Confían en sus posibilidades para poder volver a los puestos de permanencia.

Mirando hacia arriba

El Real Zaragoza llega con un ritmo de juego ascendente. Se les había complicado más de la cuenta en los primeros partidos, pero ya está viendo como llegan esos resultados tan merecidos. El buen juego estaba ahí, pero no podemos decir lo mismo de la precisión a la hora de meter goles. Se encontraban ante una situación muy parecida a la que sufrió el equipo murciano al inicio de la competición.

Ya han cogido ritmo y consiguieron remontar al Oviedo y ganar en casa al Numancia, el líder hasta entonces de Segunda División. Son conscientes de su superioridad numérica ante el rival, pero tendrán que tener los cinco sentidos puestos en el partido si no quieren llevarse un gran susto. El Lorca es un equipo muy peligroso en casa y buscarán de manera desesperada sumar los tres puntos.

No se esperan rotaciones en la plantilla de “Natxo” González, pero es probable que varios jugadores descansen al no encontrarse en las mejores condiciones físicas para disputar el partido. Podría volver a la titularidad el lateral izquierdo Ángel en lugar de Alain, que terminó el partido ante el Numancia con molestias y es posible que veamos en el campo desde el inicio a Papunashvili en sustitución de Toquero o Javi Ros. No podrán contar con Álvaro Benito, que se encuentra lesionado.

Posibles alineaciones