Albacete Balompié - Lorca FC: puntuaciones del Lorca, jornada 8 de LaLiga 1|2|3

El Lorca cayó derrotado frente al Albacete. Foto: laliga.es

El Lorca llegaba a Albacete con el objetivo de conseguir su primera victoria fuera de casa. En el campeonato liguero se le ha dado especialmente mal jugar fuera de casa y no han conseguido sumar ni un punto que no sea en el Artés Carrasco. Querían aprovecharse de la situación de un Albacete que no conseguía resultados y que había destituido a su técnico como método preventivo. El conjunto de Curro Torres llegaba con mucha ilusión, pero se vieron superados por un gran Albacete que buscó desesperadamente la victoria.

No dejó respirar al equipo murciano en el medio campo y consiguieron la victoria con gran esfuerzo. El Lorca pudo empatar e incluso salir del Carlos Belmonte con una victoria, pero la diosa fortuna no le sonrió. Con apenas ocho minutos para el final del tiempo reglamentario, el colegiado señaló un penalti provocado por Alberto Noguera que Eugeni consiguió convertir para empatar el partido.

La otra cara de la moneda llegaría cuando dos minutos después también recompensarían a los locales con un penalti. El Albacete recuperaba el liderato en el marcador para conseguir esa victoria tan merecida. Sin embargo, esto no se quedó ahí. El Lorca tuvo la oportunidad de empatar gracias a otro penalti señalado a su favor en el minuto 93. Eugeni volvió a ejecutar, pero Tomeu Nadal acertó el lugar donde iría la pelota para salvar a su equipo y conseguir sumar puntos en liga.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin clasificar).

Dorronsoro

8 | Francisco Dorronsoro fue el mejor jugador del Lorca a pesar de los dos goles encajados. Susaeta consiguió marcar un gran gol de falta batiendo al portero del equipo blanquiazul. Por lo demás, el portero volvió a hacer un partido impecable, salvando ocasiones claras de gol por parte de un Albacete que pudo marcar tres goles en la primera mitad de no haber sido por él.

Pina

5 | El defensa del equipo de la Ciudad del Sol volvió a mostrarse un tanto dubitativo. La defensa en general, no tuvo su mejor día y tampoco fue uno de los más lúcidos para él. Sabe que Adán Gurdiel llega llamando a la puerta tras su lesión y debería haber mostrado un mejor nivel sabiendo la competitividad en su puesto.

Peña

4 | Probablemente, uno de los que más flojos se mostró durante el partido. Peña realizó un trabajo encomiable en el partido frente al Cádiz, pero se le notó una cierta falta de forma al no haber aparecido en gran parte de los partidos de esta temporada.

Fran Cruz

6 | Fran Cruz volvió a desplegar su mismo juego defensivo de siempre. Se mostró seguro aunque no fue suficiente para evitar una gran cantidad de ocasiones de peligro por parte del Albacete, especialmente en la primera mitad donde se vio superado varias veces.

Pomares

6 | Poco se le puede reprochar a Pomares, uno de los más activos en las bandas del Lorca. No vimos nada nuevo, pero tampoco lo necesario para hacer rodar al equipo. Sus intervenciones en el partido no fueron de lo más destacado y podría haber aprovechado más la presión del Albacete para controlar la situación en su zona.

Javi Muñoz

6 | Buen partido de Javi Muñoz, aunque no vimos nada extraordinario. Su pase para que Merentiel consiguiera su primer gol nos dejó boquiabiertos a todos, y quizás se le podría pedir algo más de presencia en el juego ofensivo casi inexistente en el último partido. Tampoco tuvo uno de sus partidos más sencillos debido a la constante presión.

Alberto Noguera

7 | El medio centro madrileño volvió a dar razones para ganarse más minutos en el equipo. Estuvo muy participativo e intentó penetrar en ese muro blanco que se estableció en Albacete. Provocó el primer penalti del Lorca y realizó un gran trabajo en líneas generales.

Eugeni

7 | Un partido en la línea de los que viene haciendo Eugeni Valderrama. Intentó ser más peligroso de cara a puerta, pero la buena defensa albaceteña se lo impidió en cada momento. Trató de probar al portero desde lejos en varias ocasiones y fue el autor del único gol del Lorca en el primer penalti.

Dani Ojeda

6 | El jugador canario pudo haber hecho más. No es que tuviera especialmente un mal partido, pero viendo el nivel con el que venía de los anteriores partidos los aficionados le pidieron un plus en su juego. Consiguió hacer daño en las bandas, pero de poco sirvió.

Manel Martínez

6 | Partido bastante silencioso del delantero procedente del Girona. Tuvo la primera ocasión clara del partido para los suyos y no volvió a aparecer mucho más. El partido se jugó al otro lado del campo y eso le hizo perderse gran parte de la acción.

Nando

7 | Actuación firme de Nando frente al Albacete. Se mostró peligroso en la banda y aprovechó las ocasiones que tuvo, pero no fue suficiente para conseguir el gol.