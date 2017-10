Un duro golpe de realidad para el Lorca FC

Google Plus

El Lorca viajaba a Albacete con el objetivo de mantener el buen estado de forma y conseguir la primera victoria fuera de casa de la competición. No consiguieron su objetivo. Fue un partido de auténtica locura donde ambos equipos pudieron haber sumado un punto, pero la balanza acabó cayendo del lado del Albacete.

Curro Torres mantuvo el mismo once que consiguió meter tres goles al Cádiz pero no le funcionó. El Lorca sigue con la vista puesta en evitar los puestos de descenso y para ello debe mantener una buena dinámica en los próximos partidos empezando por el del miércoles en el Artés Carrasco frente a un necesitado Zaragoza.

Una dura primera mitad

El partido comenzó con un dominio del balón por parte del conjunto local. El Albacete salió muy enchufado y motivado con ganas de pasar por encima de su rival. El Lorca no supo reaccionar a la dureza física de un Albacete que quería la victoria más que ellos. El partido se decantó a su favor desde el minuto siete de partido cuando Susaeta consiguió anotar de falta con un disparo que superó a los reflejos de Dorronsoro. El portero del Lorca consiguió terminar con un partido bastante bueno en lo personal a pesar de los dos goles. Evitó que los visitantes marcaran más de tres en la primera mitad de partido.

El Lorca se vio superado por el juego albaceteño, pero consiguieron reaccionar según avanzaba el partido. Manel Martínez intentó atacar la portería del Albacete, pero no consiguió materializar en ninguno de sus intentos. El equipo local realizó una gran presión sobre la salida del balón del Lorca, lo que le impidió jugar con claridad en el centro del campo. Cuando al Lorca no le dejas respirar a mitad de cancha, el partido se les complica demasiado.

Llegó la desesperación, no conseguían acercarse al área chica del portero a pesar de sus buenas jugadas para intentarlo. El Lorca se marchó al túnel de vestuarios con un resultado que no le beneficiaba, y unas sensaciones que no se parecían en nada a las de los dos últimos partidos.

No funcionó el plan

La segunda mitad fue más de lo mismo. El Lorca seguía intentando acercarse al área pero el gran juego defensivo del Albacete frenaba cualquier intento peligroso del conjunto de Curro Torres. En algunas ocasiones parecían despertar y su juego comenzaba a parecerse al de los últimos partidos.

La más clara la tuvo Dani Ojeda gracias a una buena acción de Noguera, pero el canario falló estrepitosamente en un uno para uno con el portero. Podría haber significado un empate muy merecido, pero el balón no quiso entrar. Desesperados completamente, el Lorca comenzó a probar al portero desde lejos, algo que no fue para nada efectivo. El Albacete aprovechaba las ocasiones que tenía para hacer el máximo daño posible al rival.

Se desató la locura

En los últimos diez minutos del partido fue cuando se desató la locura. El Lorca conseguía sus minutos de mayor lucidez del partido y en una ocasión peligrosa de Noguera en el área, el árbitro pitaba penalti a favor del equipo lorquino.

Eugeni se preparó para chutar desde la línea de once metros y consiguió empatar el partido, 1-1. El Albacete no podía creer que un partido de gran trabajo fuera a ser desperdiciado a causa de un error defensivo. Sin embargo, en solo dos minutos de diferencia se pitó otro penalti a favor del Albacete.

Dani no dudó y batió a Dorronsoro para recuperar esa liderato en el marcador tan merecido. El Lorca volvía a ver cómo otro partido se le escapaba en los últimos minutos; algo parecido a lo ocurrido en Almería.

Lo que no sabían es que en el minuto 93 tendrían otra oportunidad de empatar el encuentro. En un tiro de falta acabó señalándose el tercer penalti del partido a favor del Lorca.

La mala noticia fue el error de Eugeni que falló en su segunda ocasión para acabar perdiendo el partido. El Lorca debe centrarse en su siguiente partido frente al Zaragoza en el Artés Carrasco, donde aún no han sido batidos. Necesitan recuperarse de este duro golpe.