Eugeni: "Si seguimos jugando así, los resultados llegarán"

Google Plus

Eugeni compareció ante los medios en el Artés Carrasco. Foto: lorcafc.om

El Lorca FC afronta una nueva jornada de Liga a pesar de los malos resultados recientes. El equipo empezó con muy buen pie en la categoría de plata, pero han ido bajando en sensaciones. Sin embargo, el juego del equipo ha ido mejorando notablemente consiguiendo mostrar su mejor imagen de todo el campeonato en su último partido frente al Real Sporting de Gijón. A pesar de eso, los resultados no acompañan y parecer ser cuestión de tiempo para que el equipo recupere la puntería y comience a obtener unos resultados mucho más meritorios con el trabajo que se ve todos los fines de semana en el campo.

Eugeni se reunió en la tarde de hoy con la prensa en el Francisco Artés Carrasco para hablar sobre sus sensaciones tras los últimos partidos y la próxima jornada frente al Cádiz, un equipo con experiencia que tendrá que trabajar duro para salir puntuando del fortín lorquino, donde aún no han conseguido perder ningún partido de los tres disputados hasta ahora. “El último partido estuvo marcado por nuestra puntería. Mantenemos las mismas sensaciones de los últimos partidos y tenemos que seguir trabajando así porque de esta manera llegará la victoria y esperamos que sea en casa”.

El conjunto de la Ciudad del Sol se caracteriza por sus grandes bajones de rendimiento durante los partidos debido a un inicio de partido muy intenso. Eugeni habló sobre esta tendencia que tanto les ha perjudicado en partidos como contra el Reus Deportiu. “Me estoy encontrando muy bien en el campo y estoy muy contento por los minutos que puedo jugar. Este problema se corrigió bastante bien en el último partido y debemos seguir haciendo lo mismo. Nuestro juego ha crecido bastante desde la primera jornada hasta ahora y debemos hacer que siga así”.

El Lorca FC se encuentra en la decimonovena posición en LaLiga 1|2|3, tras no haber conseguido más de un punto desde la primera jornada de liga. A pesar de ello, no se muestran muy preocupados por el inicio. “Esto suele pasar en segunda división. No estamos en la posición que merecemos, pero el caso es que ahora ganando dos partidos seguidos y ya estamos luchando por el ascenso, esto es así en esta categoría y debemos asimilarlo para aprender a ser más regulares”. Además añade que el equipo se ve optimista para salir de los puesto de descenso. “Si el equipo jugara mal, tendríamos un problema, sin embargo nosotros salimos a luchar todos los partidos y solemos dominar contra muchos de nuestros rivales. Salimos al Molinón para jugar contra un equipo recién descendido de primera y dominamos durante todo el partido. Nuestra dinámica cambiará de un momento a otro”.

Por último, habló un poco sobre su rival para el próximo sábado cuando el Lorca FC vuelva al Artés Carrasco para enfrentarse a un buen Cádiz tras las buenas sensaciones en el partido frente al Reus. “Sabemos que es un rival muy complicado que tiene mucha experiencia en la división. El año pasado estuvo luchando en los Playoffs, pero tenemos que sacar lo mejor de nosotros mismos, ya que hemos estado jugando especialmente bien en casa y nuestro objetivo es ir a por los tres puntos y volver a sumar”.

Rueda de prensa (vídeo)