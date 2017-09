Remar para acabar muriendo en la orilla

Google Plus

El Lorca FC afrontaba uno de los grandes retos de la temporada enfrentándose al Real Sporting de Gijón en El Molinón, uno de los llamados a luchar por el ascenso a primera división. Dos equipos con objetivos muy distintos. Un Lorca centrado en luchar por la permanencia desde la primera jornada que no ha contado con la mayor de las fortunas. Los problemas antes de afrontar este partido seguían siendo los mismos. La falta de puntería estaba siendo algo muy común en el conjunto de Curro Torres, y volvió a repetirse en Gijón.

El equipo puso todo su esfuerzo sobre el campo y volvió a firmar una actuación muy buena que podría haber servido para llevarse los tres puntos, pero una jornada más, no consiguieron ser recompensados con un gol. Es difícil explicar cómo puede este equipo mejorar su situación cuando el principal problema es que el balón no quiere entrar en la portería. Desde la primera jornada de liga, han tenido el mismo problema, uno que tiene difícil solución. El conjunto de Curro Torres volvió a salir sin un solo punto en una nueva jornada fuera del Artés Carrasco.

El Lorca marcó el ritmo desde el inicio

Fue un partido donde el Lorca FC mostró una gran versión de sí mismo. El Sporting comenzó con la primera jugada peligrosa de partido y a partir de ahí, el equipo visitante se vino arriba probando al portero desde todas las distancias. El juego del Lorca comenzaba gracias a numerosas recuperaciones en el centro del campo y Manel Martínez fue el primero en probar suerte con un disparo desde la frontal que no supuso un gran peligro. No sería la única jugada peligrosa del Lorca. Mariño mantenía sus reflejos para que no sucediera ningún susto. Dani Ojeda se mostró muy peligroso con numerosas internadas en el área que acababan cortadas por la defensa rojiblanca.

El Lorca estaba teniendo la posesión y las oportunidades más claras del partido. El Sporting de Gijón se encontraba descolocado por el gran inicio del equipo lorquino desde el primer minuto de juego. Como ya viene siendo de costumbre, el Sporting consiguió marcar en su segundo disparo a portería. Sucumbía Dorronsoro, pero pronto fue anulado el gol de Stefan Scepovic por fuera de juego. El Lorca no se vino abajo por esa opción. Dani Ojeda siguió generando ocasiones de peligro por su banda y conseguía un gran disparo que Mariño tenía que atajar mandando el balón a córner.

Despertar rojiblanco

Tras unos primeros veinte minutos dominantes del Lorca, el Sporting despertó y comenzó a hacer daño a su manera. Creaba la primera ocasión de peligro claro con un centro peligroso de Stefan que casi se cuela en la portería de Dorronsoro. Carmona era el siguiente en probar al portero del conjunto murciano y Michel Santos también quiso probar suerte pero no consiguieron sacar nada en claro. El equipo local se venía arriba y las ocasiones se sucedían unas a otras. Tras varios intentos del Sporting, llegó Nando para sacar un potente disparo que se marchaba por la derecha de Mariño.

Todas estas ocasiones del Sporting acabarían teniendo su recompensa. Dorronsoro cometió un error intentando para un balón al borde del área pequeña donde acaba cometiendo penalti. Sin embargo, Dorronsoro atajaba el disparo desde la línea de once metros ejecutado por Carmona pero el Sporting acabó probando el gol con un cabezazo de Rubén García en el rechace. Esto permitía al Sporting marcharse con ventaja en el marcador al descanso y el Lorca se marchaba de nuevo por debajo en el luminoso.

No tiraron la toalla

Tras el descanso, el Lorca no se vino abajo por haber cometido ese error estrepitoso en el penalti. Fueron el equipo más fuerte de principio a fin del segundo periodo y lo demostraron con cuatro jugadas peligrosas de Dani Ojeda, Eugeni y Manel Martínez. En la segunda mitad, el Lorca conseguía sus opciones más claras de gol, pero Mariño no permitía que el balón atravesara su portería. El Lorca dominaba en todos los aspectos del juego, creando y combinando en el centro del campo, y lo más importante, mostrando una buena imagen defensiva.

Simplemente, el balón no quiso entrar y la diosa fortuna sigue sin estar de lado del Lorca FC. Fueron superiores, pero el gol no llegó. Ahora, les toca pensar en el próximo partido frente al Cádiz, un partido donde necesitan reencontrarse con la victoria delante de su afición en lo que puede ser una de las dos semanas más importantes de la competición.

