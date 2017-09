López Garai: "Badia y Lekic entrarán en la convocatoria ante Osasuna"

Google Plus

Garai ha dejado en el aire la posibilidad de salir deinicio con dos puntas | Foto: David Punzano

“Todos los jugadores están disponibles a excepción de Vítor y Guzzo”. La noticia del día y la que más feliz hace al técnico del CF Reus Deportiu Aritz López Garai es el buen estado físico de la mayoría de sus jugadores. Los lesionados Campins, Carbonell, Badia y Querol ya han dejado atrás sus respectivas molestias y estarán disponibles para el partido del próximo sábado 23 de septiembre ante el CA Osasuna. El delantero serbio Lekic también ha alcanzado un estado óptimo para jugar, aunque se prevé que empiece el encuentro en el banquillo. Los únicos futbolistas que siguen en la enfermería son Vítor y Guzzo con lesiones más complejas.

Sobre el encuentro que dará inicio el sábado a las 16:00 horas en el Estadi Municipal de Reus, Garai ha comentado: “A pesar de enfrentarnos a un gran rival que encadena dos victorias consecutivas en liga, si somos el Reus que queremos, tendremos opciones de ganar”. De esta forma, el entrenador de Barakaldo quiere dar continuidad a los buenos resultados del conjunto. La victoria en casa ante el Numancia dio tranquilidad tanto a futbolistas y afición y querrán hacer más rentable el punto conseguido en Lorca.

Aunque, como el mismo Garai ha reconocido, el equipo “roig-i-negre” estuvo mal en el primer tiempo ante el combinado murciano, “no habrá ninguna revolución en el once, aunque sí algún cambio”. Además, en el último partido liguero, el técnico del Reus fue expulsado y no podrá estar dando órdenes desde el banquillo: “Mi ubicación será lo más próxima a Bartolo, que seguro que hará un buen trabajo ejerciendo de primer entrenador”. Sobre su primera roja como míster, Garai comentó: “No quiero hablar de los árbitros” e intentará “que no vuelva a suceder”.

Por último y teniendo conocimiento de la entidad del rival, Garai ha declarado: “No me gusta que el equipo esté sometido al rival, mantendremos nuestro estilo”. El cambio respecto a la temporada pasada de defender un poco más atrás por presionar el rival en la salida de balón ha perjudicado a los del Baix Camp a la hora de mantener su solidez defensiva. En el poco tiempo que Garai dirige el equipo, ha reflejado que lo más difícil es dejar fuera del once “a jugadores que entrenan bien durante la semana”.