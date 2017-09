Un empate que sigue levantando dudas

Google Plus

El Lorca FC volvía al Francisco Artés Carrasco para intentar quitarse el mal sabor de boca tras el partido frente al Almería donde acabaron perdiendo el punto que se habían ganado en los instantes finales gracias al gol de Javi Muñoz. No habían conseguido sumar tres puntos desde la primera jornada de liga y hoy era el día idóneo para sumar de nuevo los tres puntos frente a un Reus que no había comenzado la competición de la mejor manera posible.

No pudo ser, el Lorca FC volvió a desperdiciar dos puntos de una manera incompresible tras un partido de claro dominio sobre el conjunto tarraconense. Las ocasiones se sucedían una a otra y cada vez eran más claras, pero, simplemente el balón no quiso entrar, como viene siendo de costumbre para el conjunto de Curro Torres. Dorronsoro no pudo atajar un gran disparo de Gus Ledes desde fuera del área para acabar consiguiendo un empate que vuelve a levantar dudas sobre la capacidad de este equipo en segunda división.

Gran comienzo con recompensa

Y como también viene siendo habitual, el conjunto lorquino comenzó el partido con mucha energía. El Reus no conseguía frenar una ofensiva muy bien orquestada por Eugeni y Nando que generaron numerosas ocasiones de peligro en los primeros diez minutos de partido. El conjunto visitante hacía su intento de dañar a la defensa lorquina, pero Dorronsoro se hizo fuerte con una buena intervención antes de sobrepasar el primer cuarto de hora del partido.

La primera ocasión peligrosa para el Lorca FC llegaba en el minuto 24 tras una falta cometida por Menéndez al borde del área. Eugeni casi consigue meter el balón entre los tres palos con un magnífico disparo de falta que salió rozando el travesaño y que hizo a Santamaría tener que sacarse una buena estirada. El Lorca estaba dominando la posesión con un 59 por ciento y atacaron de manera constante las bandas con centros peligrosos a la olla que no acababan en ningún lado.

En el minuto 37 de partido llegaba el primer gol del partido, un gran chicharro de Dani Ojeda que conseguía anotar para dar la ventaja al Lorca FC en el marcador y quitándose una espinita de encima tras una serie de partidos donde dominaron en los primeros 45 minutos pero no consiguieron materializar. Un gol que significaba mucho para ellos tras haber pasado por encima del conjunto rival en la primera parte. El Lorca FC seguía realizando ocasiones de peligro y se marcharon al descanso con gran superioridad y con un 1-0 en el marcador.

Contraataque rival y remontada a la desesperada

Durante la segunda parte, siguieron mostrando un buen juego en el campo con control del balón y generando peligro cerca del área. Al ver el ritmo del partido, Curro Torres aprovechaba para dar un descanso a Merentiel que se retiraba sustituido por Manel Martínez. Pocos minutos después llegó un desmoralizante golazo desde fuera del área de Gus Ledes que ponía el empate en el luminoso. Un jarro de agua fría para un Lorca que estaba jugando su mejor fútbol en la categoría de plata hasta el momento.

El conjunto reusense se vino arriba tras el gol y comenzó a controlar la posesión, algo que no habían conseguido en todo el encuentro. Cortaban todos los intentos de ataque del Lorca. Curro Torres trató de cambiar el ritmo en el medio campo con la inclusión de Noguera por Eugeni, y consiguió su acometido. Se acercaban los últimos 20 minutos de partido y el equipo local seguía rondando el segundo gol. El reloj no se paraba y las ocasiones llegaban, pero sin gol. Entonces, vimos una de las ocasiones más claras del partido por la que aún se estarán lamentando. Nando quedaba solo frente al portero tras un gran pase de Noguera, el gol estaba cantado, aunque el disparo del extremo cedido por el Alavés salió muy desviado.

De nuevo, el conjunto de la Ciudad del Sol ha dejado escapar puntos en esta jornada. Terminó el partido con la sensación de que merecieron los tres puntos, pero no era momento para lamentarse. Solo les toca pensar en el partido del próximo sábado frente al Sporting de Gijón en el Molinón, otro reto de altura que esperan superar como en el partido frente al Rayo Vallecano.

Resumen del partido (vídeo)