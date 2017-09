Un zurdazo de Gus Ledes salvó un punto de oro para el Reus en Lorca

Google Plus

La primera parte, marcada por el dominio del Lorca

Dividiendo el partido entre Lorca y Reus en tres partes, claramente las dos primeras partes serían para el Lorca y la tercera y última parte para el Reus. El Lorca empezó el partido dominando, con un buen juego combinativo y con mucho peligro en los extremos, con Nando por la derecha y Ojeda por la izquierda, un verdadero quebradero de cabeza para la zaga del Reus durante todo el match. El Reus ha empezado el partido impreciso, con muy pocas ocasiones generadas a base de centros que no encontraron rematador y con pases largos a la espalda de la defensa lorquina, muy bien colocada y que no ha concedido ningún tiro entre los tres palos al Reus, que apenas ha gozado de un tiro lejano de Cámara que ha ido fuera y un remate de cabeza de Olmo en el minuto 29. Cabe destacar que López Garai ha decidido sustituir a Juan Cámara en el 39 dando entrada a Fran Carbia.

Tito, del Reus, disputando un balón con Eugeni, del Lorca | Foto: LaLiga 1|2|3

El gol del Lorca, un desajuste defensivo del Reus

El Lorca venía intentándolo toda la primera mitad con ocasiones claras, como un tiro libre de Eugeni que se estrelló en el larguero en el 25, un tiro lejano de Javi Muñoz en el 30, y una buena combinación de Ojeda y Muñoz que acabó en las manos del arquero del Reus justo antes del gol de los locales. Cabe destacar que el árbitro ha perdonado la expulsión del lateral zurdo del Reus, Álex Menéndez, tras un agarrón claro siendo el último hombre del conjunto ganxet. Y así ha llegado el gol del Lorca, un desajuste defensivo en la zaga reusense que ha aprovechado Pomares para meter un balón raso al primer palo de la portería de Santamaría, para que Dani Ojeda, incrustado entre los centrales del Reus, se anticipara para anotar en boca de gol.

Merentiel y sus compañeros celebrando el gol de Ojeda | Foto: Lorca FC

Los hombres de López Garai no empezaron bien la segunda mitad

El Reus necesitaba salir enchufado para poder intentar remontar, o por lo menos empatar el partido, pero lejos de eso fue el Lorca quién salió con las ideas claras buscando el segundo gol para intentar sentenciar el encuentro. Nada más empezar el segundo tiempo, Nando volvió a hacer daño por la banda derecha, con un remate de Ojeda que acabó en córner. A partir del minuto 52 el partido se empezó a abrir, el Reus puso una marcha más agilizando las combinaciones, pero no acababan de culminar las jugadas ante un Lorca bien colocado atrás. Cabe destacar un dato importante a la par que preocupante: en el minuto 53 el Reus todavía no había chutado ni una sola vez entre los tres palos. El Lorca tuvo una buena ocasión en el minuto 65, con un centro peligrosísimo de Ojeda que no llegó a rematar Merentiel.

Santamaría atajando un balón ante la atenta mirada de Íñiguez | Foto: LaLiga 1|2|3

El último tramo, decisivo para el Reus, pero también para el Lorca

A partir del minuto 58 el Reus empezó a gozar de muy buenas oportunidades para igualar el marcador. David Haro, evitando consiguió un balón que estuvo a punto de salir por la banda, corrió solo hasta encarar el portero rival, y ante la oportunidad de definir o hacerle el pase de la muerte a Máyor, decidió ceder el balón atrás a Carbia, quién llegaba en segunda línea y acabó perdiendo el esférico. Un minuto después, el mismo Fran Carbia lo volvía a intentar cabeceando un centro peligroso, aunque el balón no acabó entre los tres palos. Y con un Reus abierto y más lanzado llegó el gol visitante; Gus Ledes recibe el balón cerca del área y no se lo piensa dos veces a la hora de rematar. El jugador portugués del Reus se sacó de la chistera un espectacular zapatazo que acabó en la escuadra derecha de Dorronsoro.

Fue entonces cuando el ritmo del partido se aceleró notablemente, con un devenir de ocasiones que bien podría haber cambiado el resultado final del partido. Los dos equipos gozaron de una ocasión clara para cada uno; por parte del Reus, en el minuto 72 Máyor inició una buena cabalgada sólo hacía la portería rival, pero el autopase fue demasiado largo y acabo en las manos del meta lorquino. Cabe destacar que en el minuto 76 el técnico del Reus, Ártiz López Garai fue expulsado, según el árbitro indica en acta, por protestar de forma airada y ostensible una de las decisiones del colegiado. Justo después Íñiguez tuvo una ocasión clarísima para avanzar al conjunto ganxet, pero su tiro en la altura del punto de penalti fue directo a las manos de Dorronsoro. Por parte del Lorca, en el minuto 82 Nando tuvo una ocasión clarísima tras recibir un pase de la muerte, pero incomprensiblemente su rematada se marchó desviada ante un Santamaría completamente vendido.

Los jugadores del Reus celebrando el gol con su autor, Gus Ledes | Foto: LaLiga 1|2|3

Un final no apto para cardíacos

A partir del minuto 86 el partido entró en un estado de locura en el que el marcador bien se podría haber decantado por uno de los dos conjuntos. El Reus lo intentó con un centro de Miramón que Menéndez envía fuera llegando des de la segunda línea. Tan solo un minuto después la tuvo el Lorca, con un centro envenenado des de muy lejos, que Santamaría envía a córner. Ya en tiempo añadido, el Lorca tuvo otra ocasión clara, con un chut a bocajarro de Pomares dentro del área pequeña que Santamaría desvía con la pierna.