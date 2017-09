Previa Lorca FC - CF Reus: solo vale la victoria

El Lorca FC buscará la victoria frente al Reus de manera desesperada. Foto: laliga.es

Tras la derrota en el estadio de los Juegos Mediterráneos, el Lorca FC vuelve al Artés Carrasco en busca desesperada de la victoria frente al Reus Deportivo en el partido correspondiente a la quinta jornada de la Liga 1|2|3. Un partido con dos bajas para los locales, ya que casi con toda seguridad, Adán Gurdiel no podrá estar en el campo con sus compañeros debido a la rotura fibrilar que arrastra desde el partido de liga frente al Rayo Vallecano. Otro de los nombres que se quedan fuera para el partido de mañana es el de Manu Onwu, que no podrá ser alineado hasta el 12 de octubre por petición expresa de la federación.

Objetivo, los tres puntos

El Lorca FC es el decimoséptimo clasificado en la división de plata del fútbol español tras las dos derrotas frente al Huesca y Almería, el empate ante el Rayo y la victoria en la primera jornada de liga frente a la Cultural Leonesa por un resultado de 2-0. Desde entonces, el conjunto de Curro Torres no ha sido capaz de reencontrarse con la victoria a pesar de la gran imagen mostrada en partidos como frente al Rayo Vallecano y Almería. Además, hay que sumar la derrota en Copa del Rey frente al Córdoba que salió con un amplió colchón de goles del Artés para dejar a los lorquinos sin la competición copera.

Curro Torres espera algo más de su equipo. Está contento con el nivel mostrado en los partidos hasta ahora, pero necesitan algo más de definición. El Lorca FC es un equipo capaz de desequilibrar el partido en los primeros minutos y sus peligrosas ocasiones así lo demuestran, pero no consiguen materializar ni un cuarto de las ocasiones que generan en cada partido. Este sábado, tienen una prueba de fuego contra el Reus. La victoria es obligada, necesitan poner fin a esta sequía contra un equipo que consiguió su primera victoria la pasada jornada frente a un equipo que había comenzado muy bien como el Numancia.

Si quieren mantenerse en la división, es primordial hacer del Artés Carrasco todo un fortín porque los viajes fuera de la Ciudad del Sol, no se les está dando del todo bien. La defensa sigue levantando sus dudas mientras que el ataque parece estar más sincronizado cada día. La delantera se repartirá entre Merentiel y Manel Martínez mientras que podemos esperar la presencia de Sito y Nando en las bandas. Como viene siendo de costumbre, Eugeni necesita comandar al equipo en el campo ofensivo del Lorca FC.

CF Reus, equipo ambicioso

El Reus deportivo tratará de encadenar su segunda victoria consecutiva. No están consiguiendo resultados fuera de casa y este partido contra el Lorca no se presenta nada sencillo para ellos. Es un equipo recién ascendido pero que no ha sido batido todavía en su casa y tendrán que sudar la gota gorda para lograrlo y ponerse por delante en el partido. El técnico reusense, López Garai, podría introducir algún cambio en el once con la inclusión del defensa Pichu Atienza que podría vestirse de corto por primera vez tras estar lesionado durante más de un mes.

Lorca se prepara para sus fiestas, y que mejor manera de empezarlas que con tres puntos más en la Liga 1|2|3. El equipo tiene esperanzas de poder sumar finalmente su segunda victoria en esta competición y el Artés Carrasco recibirá al equipo con ganas de salir cantando otra victoria más. Todo dependerá de la concentración defensiva y el juego combinativo en el centro del campo.

Posibles onces