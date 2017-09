Ojeando al rival del Reus: el Lorca FC, un recién ascendido con mucho peligro

Google Plus

Pina, el lateral derecho del Lorca, tras el encuentro frente a la UD Almería | Foto: LaLiga 1|2|3

Si algo caracteriza a Reus y Lorca es la falta de efectividad de cara a portería. Los dos conjuntos encadenan una mala racha, y ya se han dejado por el camino puntos importantes por perdonar en el momento de finalizar las jugadas. Por su parte, el Reus ha fallado los tres penaltis que le han sido concedidos en lo que va de temporada, además de uno contra uno claros que los killers reusenses, Máyor y Édgar Hernández no han conseguido sentenciar. En el último partido, frente al Numancia, el equipo volvió a gozar de muchas oportunidades, esta vez por parte de jugadores como Fran Carbia y Juan Cámara, quiénes también fallaron en la definición.

Por su parte, el Lorca es un equipo que no goza de muchas oportunidades, y cuando se les presenta la oportunidad no acaban de conseguir definir correctamente. Prueba de ello es que sólo han conseguido un punto en los últimos tres partidos ligueros, con un total de cuatro goles encajados y solo uno anotado. Cabe destacar que el Lorca también sufrió una dolorosa derrota en Copa del Rey frente el Córdoba por 2-4, cayendo así eliminados de la competición.

Jugadores de la UD Almería y el Lorca FC disputando un balón | Foto: LaLiga 1|2|3

De más a menos

El conjunto murciano venía de una espectacular pretemporada en la que consiguieron ganar cinco de los seis amistosos que disputaron, llegando a golear en cuatro de ellos. Esa perfecta pretemporada culminó en un magnífico inicio de liga consiguiendo un destacable 2-0 ante una buena Cultural Leonesa. Desde entonces, el conjunto lorquino no ha vuelto a ganar, encadenando un empate y tres derrotas contando el partido de Copa del Rey.

El Lorca tiene una plantilla con jugadores experimentados que no se lo pondrán nada fácil al Reus, con un centro del campo con mucho potencial. De hecho, los tres goles que el equipo ha anotado en lo que va de liga, han sido anotados por centrocampistas. No obstante, el equipo llega tocado tras sus derrotas recientes. Curro Torres, su entrenador, insiste en que el equipo genera buenas ocasiones y domina buena parte del partido, especialmente en los partidos en casa, pero le falta más contundencia de cara a portería para no desperdiciar las ocasiones generadas.

Así pues, el estadio Francisco Artés Carrasco será el lugar donde Reus y Lorca lucharán para conseguir puntuar, y si es posible, llevarse los tres puntos en un encuentro igualado, de poder a poder, en el que la efectividad será la clave para desvelar el ganador de este interesante duelo.

Imagen del primer encuentro liguero del Lorca FC frente a la Cultural Leonesa | Foto: Lorca FC

Chumbi, un viejo conocido

Será un partido especial para Rafael Fernández "Chumbi", quien militó en el Reus en la temporada 11/12 donde marcó 12 goles. El aguileño está en la recta final de su recuperación tras la lesión de gravedad sufrida en su rodilla y no podrá estar sobre el terreno de juego, pero siempre guardó buen recuerdo del cuadro tarraconense.

Chumbi durante su etapa en el CF Reus Deportiu | Foto: DelCamp.cat

Posible once blanquiazul

Curro Torres no podrá contar para este partido con Onwu y Gurdiel, por lo que Merentiel o Manel Martínez seguirán siendo los hombres que lleven el peso ofensivo y Juan Pedro Pina volverá a actuar en el lateral derecho.