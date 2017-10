Álex Bernal: "Las cosas me están saliendo bien pero quiero ir a más"

Foto: José María Colomo (Vavel.com)

Tras un inicio de campeonato notable del Mérida, con 14 puntos y situado a solo dos del líder, los romanos pasan por un buen momento de forma, sobre todo tras la última victoria en casa por 3-0 ante el eterno rival, el Club Deportivo Badajoz. Los de Mehdi Nafti han encontrado su patrón de juego, su estilo, y por el momento no les está dando malos resultados.

Pero si hay un futbolista que está dando un rendimiento más que notable ese es Alejandro Bernal Carreras (03/03/1991, Sevilla), más conocido como Álex Bernal. El sevillano se destapó en el tramo final de la temporada pasada con el conjunto romano y pasa ahora por uno de los mejores momentos de su carrera y es pieza clave de este nuevo Mérida.

Álex Bernal es un jugador diferente, de esos que cuando tiene pelota sabes que siempre puede suceder algo. Es el encargado de llevar la batuta ofensiva del equipo romano y por el momento lleva dos goles en 603 minutos disputados. El sevillano, además, vuelve al lugar donde se formó como jugador esta jornada y cuenta en Vavel.com sus impresiones del inicio de temporada.

- Pregunta. Muy buenas Álex. ¿Cómo está el equipo tras la victoria en el derbi?

- Respuesta. El equipo está con bastante confianza y con bastantes ganas de que lleguen los domingos siempre para jugar. Es más, si jugamos en casa pues tenemos más ganas todavía porque delante de nuestra gente siempre tenemos ese plus que nos da un poco más de vida en el campo. Fuera nos está costando un poco más, pero en casa tenemos un gran estadio y una gran afición y eso se nota.

- P. La victoria ante el Badajoz, ¿fueron más que tres puntos?

- R. Sí, porque al final es un derbi y tanto la semana de antes como la de después se sigue viviendo. Además, es un plus más para la afición que se fue más contenta todavía.

"Es una alegría siempre que vuelvo a jugar contra el Betis"

- P. Por la lesión de Chema Mato, ¿se puede decir que la victoria fue un tanto agridulce?

- R. Pues sí, es verdad que estamos contentos porque era el derbi y ganamos 3-0 pero cuando se lesiona un compañero, sea el partido que sea, siempre es un momento complicado y más como fue la lesión de Chema que va a estar un sin jugar un tiempo.

- P. Y esta semana llega el Betis Deportivo, ¿cómo afronta el equipo el partido?

- R. Sabemos que va a ser un partido complicado porque ellos juegan muy bien y han trabajado mucho con su entrenador y tienen un don con el balón. Nosotros vamos a hacer nuestro trabajo, confiar en lo que estamos haciendo y puntuar fuera de casa porque al final los puntos de fuera los hacemos buenos en el Romano. Si hacemos eso toda la liga podemos quedar campeones (bromea).

- P. Vuelve a casa esta jornada. ¿Qué siente cada vez que regresa a Heliópolis ?

- R. Sí, soy bético, he estado jugando allí once años y tengo el carnet del Betis. Es una alegría siempre que voy porque veo a mi familia y a la gente pero sí que es verdad que es extraño porque me he llevado allí mucho tiempo y al final quieras o no es el club que siempre he tenido presente. Pero voy con el Mérida y lo que nosotros queremos es ganar.

- P. ¿Cuál es su mejor recuerdo como verdiblanco?

- R. En División de Honor juvenil cuando quedamos campeones y jugamos Liga de Campeones y Copa del Rey aunque nos eliminó el Valencia de Isco y Paco Alcácer en las dos competiciones. En el Betis he coincidido con jugadores como Pozuelo, que me he llevado toda la vida con él y ahora está en el Genk belga, también con Vadillo, Álex Martínez… el último año que estuve en el Betis B fue una gran temporada.

Nafti es muy cercano pero en los entrenamientos quiere que todo el mundo dé el 200%

- P. Tras salir del Betis, pasa por Mirandés, Leganés, Huesca y La Hoya Lorca. ¿Con qué se queda de esos años?

- R. Al final con lo que te quedas son con los amigos y con la gente que conoces en los sitios en los que he estado. Soy un jugador que ha estado en muchos sitios pero sí es verdad que a lo mejor no he tenido tanta continuidad como por ejemplo ahora estoy teniendo o como tuve en Lorca el último año.

- P. Y en el verano del año pasado llegó al Mérida. ¿Cómo se produjo esa llegada?

- R. Ya me conocía José Miguel Campos y desde que firmó quería traerme pero entre él y Bernardo tenían varios nombres. Una semana antes de empezar la liga me llamaron y como lo conocía y estaba cerca de casa y el Mérida me tiraba bastante pues firmé.

- P. Llegó apenas sin pretemporada y le costó entrar en el equipo, ¿fue dura la primera vuelta del año pasado?

- R. Primero con José Miguel Campos jugaba pero apenas había hecho pretemporada y no estaba lo a gusto que podría estar si la hubiera hecho y encima las cosas no nos salían. Luego ya vino Eloy, tenía sus ideas claras y no empecé jugando. Pero yo soy un jugador que trabaja y que da el máximo en los entrenamientos y en los minutos que tenga y gracias a Dios tuve alguna que otra oportunidad y la aproveché.

- P. Luego llegó la recompensa y se convirtió en un jugador importante en la plantilla

- R. Sí. Eloy me colocaba al principio en la banda derecha pero me daba libertad para atacar y me encontraba cómodo.

- P. ¿En qué posición se encuentra más cómodo?

- R. Yo mientras tengamos el balón en los pies me da igual donde sea (bromea). Si es verdad que siempre he sido centrocampista, mediocentro con algún jugador más defensivo y yo tenía un poco más el balón. Si tengo a gente por detrás mía me siento con más libertad con el balón porque sabes que en defensa tienes a los compañeros que van a rendir por ti.

"Me gusta ser un jugador importante tanto en el vestuario como en el campo" - P. En verano había muchos rumores que le situaban fuera del Mérida. ¿Qué le llevó finalmente a quedarse en el Mérida?

- R. Desde que terminó la temporada Bernardo ya me comentó que le gustaría que renovara aunque no me presentó ninguna oferta, fue todo de palabra. A mí me hacía bastante ilusión porque terminé jugando todo y con la afición yo notaba cariño y las ganas que tenían de que me quedara, además de estar al lado de casa y la familia puede venir o puedo ir yo. Así que lo mejor era renovar. ¿Para qué moverme de un sitio en el que me quieren y en el que estoy muy a gusto?. Tenía ofertas de este grupo y de otros, pero para moverme en Segunda B por unos euros más o unos euros menos, al final lo que buscas es el estar a gusto y contento.

- P. Se queda, despliega su mejor nivel desde que está en Mérida y ya es un ídolo de la afición. ¿Cómo lleva este nuevo rol?

- R. La verdad que lo llevo con muchas ganas e ilusión. Me gusta ser un jugador importante tanto en el vestuario como en el campo, me están saliendo las cosas bien y me encuentro cómodo. El míster me está dando también la confianza con el balón y me dice que si la pierdo no pasa nada, que al final se defiende, se roba y ya está. Al final coges confianza e intentas que salga lo mejor posible dentro del campo. Como tenemos buen equipo, aunque todavía nos falta soltarnos más, y tenemos calidad te asocias con los compañeros bien.

- P. Mehdi Nafti fue un futbolista importante y con mucha experiencia. ¿Cómo es de entrenador?

- R. Es importante que haya sido futbolista porque se mete en la piel de todos, del que juega y del que no juega. El trato con él es bastante bueno, muy cercano y nos transmite mucho carácter y ambición como se puede ver desde fuera. Es muy cercano pero en los entrenamientos quiere que todo el mundo dé el 200%, tanto él, como Pepe Bermúdez (segundo entrenador) y Pedro Abraham (preparador físico). Cada minuto de entrenamiento nos exige y aunque la plantilla es corta tiene a todos preparados para jugar.

- P. ¿Se ha visto en Mérida ya la mejor versión de Álex Bernal?

- R. Sí es verdad que las cosas me están saliendo bien, pero yo soy ambicioso y quiero que las cosas siempre vayan a más. Si he metido dos goles pues podré meter más, cuando en otros años a lo mejor he metido menos. Estoy a gusto con lo que estoy haciendo y ojalá se vea un Álex Bernal mejor todavía.

- P. ¿Qué techo se pone a nivel personal y al equipo en esta temporada?

- R. En lo personal quiero jugar más partidos que el año pasado, y parece que va bien la cosa, hacer más goles, aunque ya los he hecho (bromea). Y en cuanto al equipo, si el año pasado nos quedamos a las puertas del playoff pues este año seguir compitiendo para meternos entre los cuatro primeros.

- P. ¿Esa presión de 'ir a por los playoffs' el equipo no la quiere?

- R. Sabemos que hay equipos que tienen mejores presupuestos y mejor equipo, por los nombres que han firmado, pero nosotros creo que podemos ser los primeros en ilusión. Siempre llegamos con ilusión a los entrenamientos y el míster nos transmite la ambición y el carácter que él tiene y el equipo lo plasma en el campo.