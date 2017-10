El San Fernando sigue defendiendo la isla

Google Plus

Edu Lemes

El San Fernando CD ha logrado vencer en la tarde deldomingo al Jumilla, una victoria que les hace continuar con la buena dinámica el fin de semana pasado en la isla de Gran Canaria. Y es que el conjunto de La Isla se mostró muy superior a su rival durante todo el partido.

Inicio claro acompañado de resultados

Desde el inicio, los pupilos de José Pérez Herrera demostraron clara su idea, únicamente un cambio en el once con respecto a la jornada pasada, Bruno Herrero entraría en el once sustituyendo a Galindo. El partido comenzaría frenético y cuando los aficionados todavía andaban acomodándose en sus asientos, Catalá tuvo que desviar el esférico con la mano para evitar el gol de Casares. Minutos más tarde, Carri, probó fortuna a balón parado, un tiro seco, abajo, al palo del guardamenta Català, el cual no pudo hacer nada para evitar que el tanto subiese al marcador.

Era el minuto cinco de partido y todo no podía ir mejor encaminado. El Jumilla intentó venirse arriba, pero el San Fernando, estuvo tan seguro atrás como ha venido demostrando a lo largo de la temporada. Todo salía a la perfección y que llegase el gol del Jumilla parecía imposible.

Entre las intentonas del Jumilla, los de la Isla seguían haciendo su trabajo, pese a ir por delante en el marcador, Óscar Martín lo intentó varias pero sin fortuna, hasta que minutos antes de llegar al descanso anotaría un gol marca de la casa, tal y como lo haría con La Roda dos temporadas atrás. El jugador canario arrancaría desde el extremo izquierdo, haciendo una de sus diagonales y desde la frontal del área, Martín se atrevió a lanzar un derechazo que superó a Mandaluniz con la ayuda del terreno de juego. El gol no pudo llegar en mejor momento, gol psicológico que provocaría el jolgorio en la afición.

Una segunda mitad para reconfirmarse

El San Fernando fue una auténtica apisonadora en al segunda mitad, y pese a que el míster visitante agotase los cambios antes del minuto sesenta, de nada sirvió. Pedro Ríos gozó de varias ocasiones para por fin poder estrenar su casillero goleador con la camiseta del San Fernando, pero no tuvo fortuna, pese a su trabajo incansable, el delantero deberá de esperar una jornada más.

El Jumilla tuvo la oportunidad de meterse en el partido, pero lo que hizo fue irse por completo de el. En el minuto setenta, el recién incorporado Campoy anotaría un gol, que fue invalidado por el juez por supuesto fuera de juego. Las protestas solo llevaron a que el equipo bajara los brazos y terminara por desconectarse del partido.

En el tramo final, el míster local daría entrada a Galindo, Jacobo y Chris, el nuevo delantero sensación y promesa del grupo cuatro. El San Fernando se gustó y gozó de varias ocasiones para anotar el tercero, pero sería Lolo Guerrero el que aprovecharía un balón en el área pequeña para mandarlo a el fondo de la red.