CD Badajoz - CF Villanovense: derbi de los de antaño

Google Plus

CD Badajoz - CF Villanovense: duelo de los de antaño. | Villanovense.

Se imaginan ustedes ver un FC Barcelona - Real Madrid cada cinco años. Se imaginan la presión y la intensidad con la que jugarían los jugadores. Ahora piensen que esto pasa en una categoría mucho más pequeñas y que la mayoría de los jugadores llevan muchos años jugando en sus respectivos equipos y se conocen entre sí. El domingo en el Nuevo Vivero de Badajoz se podrá mascar la tensión en el ambiente. Eso sí, tensión futbolística, tensión sana.

Estadísticas

Cinco y cuatro goles suman ambos clubes respectivamente. Los locales pueden presumir de haber anotado al menos un tanto en todos los partidos excepto en uno, ante la UD Melilla. No obstante han conseguido hacerlo en campos tan complicados como La Condomina o Santo Domingo. Pero mucho más lejos de lo que indica este dato, los de Juan Marrero no se caracterizan por su facilidad en ataque. Los problemas de materialización ante la meta le han impedido sumar varios puntos en lo que llevamos de liga. Tampoco destacan notablemente en defensa. Un total de ocho tantos han encajado, por lo que el balance goleador hasta la fecha es negativo.

Frente a ellos se encuentra el CF Villanovense, con cuatro tantos en el casillero, aunque en cualquier tabla de clasificación figuren siete tantos en su hacer. Esto es debido a que tres de ellos corresponden al partido frente al San Fernando, impugnado por alineación indebida. Recurso que finalmente ganó el CF Villanovense, por lo que finalmente el resultado es 0-3. Pese a los seis goles que llevan encajados, defender y convertirse en un muro inexpugnable es la especialidad de la pareja de centrales serona.

Estrategia

En este apartado son bastante similares ambos cuadros. La formación está clara: 4-5-1. Los locales se formaron así por primera vez la pasada jornada frente al UCAM Murcia, pero, debido al resultado obtenido, volverán a usarla presumiblemente esta jornada. Antes de esta jornada venían optando por un 4-3-3. Con dos extremos fijos e intentando introducirse en el área rival por las bandas. El cambio de formación les permitió tener más posesión en los partidos, lo que les aportó más carácter en el juego. Esta modificación sin duda será positiva para el conjunto pacense, ya que no revoluciona excesivamente el juego, pero permite crear menos espacios entre las líneas y no permitir que los ataques rivales lleguen a buen puerto.

Los serones no han variado aún de inicio. La formación siempre ha sido la misma. De hecho, ha sido la misma que la pasada temporada, contando con las bajas e incorporaciones que ha habido en la plantilla. La figura característica de los serones en el centro del campo sigue siendo la misma, sigue manteniéndose el "sello serón". Dos pivotes como Curro y Pajuelo que se asocian a la perfección con una referencia en la media punta, en el carril del diez. Aquí abunda y sobra la calidad. Annunziata y Elías se turnan el puesto de "director de orquesta". Pero, si hay algo peculiar en la formación del Villanovense, es la figura del "killer". ¿Por qué es peculiar?, se preguntarán. Fácil. Porque no existe. Allyson está siendo hasta ahora el delantero titular en el once, pero su función va más allá de la de ser el goleador. Emplea los noventa minutos en arrastrar a los centrales creando importantes espacios en la zaga, abriéndose a las bandas para buscar una "salida de emergencia" y, debido a su altura, prolongar balones a los extremos en saques de puerta y similar.

Referentes

Ahora bien. Seguro que ustedes habrán llegado a algún partido de Segunda B y habrán pensado: ¿quién será el jugador a seguir? A todos nos pasa. La falta de información en esta categoría hace que no sepamos datos, jugadores estrella o el estilo de juego de un equipo. Pues aquí se intentará dar solución a esto.

Las plantillas de ambos equipos no son de las más cotizadas, ni mucho menos. Los locales empezaron el curso con una idea en mente: seguir con la misma base de la pasada temporada. Aunque tan sólo hayan mantenido a siete jugadores de la pasada campaña, la esencia permanece. Bien, con respecto a quién seguir en el campo, la respuesta es bien sencilla. Hay una figura que sobresale del resto. El corazón del equipo. Su actual baja causada hace dos jornadas ha sido una de las peores noticias del Badajoz en mucho tiempo. Y sí, hablamos de Ali Diakité. El pivote defensivo es el cerrojo del Badajoz, un auténtico seguro. Desde el club ya se está trabajando para encontrar un sustituto que esté a la altura. En líneas defensivas destaca también el central ex del Murcia, Morante. Para finalizar, otra de las joyas de la corona del Badajoz es Guzmán Casaseca. El delantero llegó procedente del Real Valladolid, de Segunda División, y lleva un gol en su hacer. También destacan jugadores que permanecieron en la plantilla como Ruano o Joaqui Flores.

El caso de los visitantes es similar. Una plantilla renovada aunque la esencia sigue intacta. En el mercado estival serón han abundado las incorporaciones de jugadores del grupo I, donde militaba su actual entrenador. Sin duda alguna el jugador "bandera" del equipo es Elías Pérez. La calidad y lealtad del de La Puebla de Sancho Pérez han encandilado a la afición, que se levanta y le ovaciona cada vez que es sustituido. Una de las incorporaciones más importantes ha sido la de Xavi Annunziata. Habilidoso mediapunta con mucho carácter que llegó a debutar el Primera División con el Osasuna. Pese a esto, la mejor incorporación, sin duda alguna, ha sido Javi Barrios. El central conocido como "Javi Pelos", ha sido la auténtica estrella para la afición desde que llegó a la localidad pacense. Y es que la afición serona premia, por encima de todo, el coraje. Es por esto que siempre se forman grandes parejas de zagueros,

Bajas

Juan Marrero contará únicamente con la baja de Diakité. Recupera a José Ángel y Morante.

El CF Villanovense no cuenta con ninguna baja.

Posibles onces

CD Badajoz: Néstor, Chechu, Gabri, Jesús, Manu Torres, Sergio Martín, Julio Rey, Ruano, Guzmán, Alex Rubio, Juanma.

CF Villanovense: Leandro, Óscar Arroyo, Javi Sánchez, Javi Barrio, Tapia, Pajuelo, Curro, Carlos Andújar, Elías, Dieguito, Allyson.