Empate con un toque amargo

Google Plus

Dos conocidos se citaron esta pasada tarde en el estadio Romero Cuerda. Manolo Sanlúcar volvía, unos meses después, a la que fue su casa durante año y medio. ¡Y vaya regreso! En cuanto saltó al campo arrancó una gran ovación de la grada. Levantó a todo el estadio que le ha visto meterse en playoff con uno de los equipos menos cotizados. Allí donde hizo historia. Allí donde supo ilusionar a un pueblo entero. 26.000 habitantes extasiados con su Villanovense y en gran parte gracias a él, a Manolo Sanlúcar.

Pese a las diferencias en las plantillas que se otean a primera vista, las situaciones de ambos clubes eran totalmente diferentes, por lo menos anímicamente. Los locales llegaban al partido con muy buenas sensaciones tras conseguir un meritorio empate en casa del FC Cartagena. Los visitantes encontraban sentimientos opuestos. Una derrota en casa en el derbi murciano dejaba a los de Sanlúcar KO. Cosa que se revirtió tras conseguir el pase a dieciseisavos de final de la Copa del Rey. En definitiva, el duelo se avecinaba igualado a pesar de los diferentes estilos de juego.

Cabeza antes que corazón

En los primeros compases de partido e incluso durante toda la primera parte se pudo apreciar a la perfección las diferentes situaciones anímicas de los conjuntos. Los visitantes necesitaban una victoria. Una victoria que esperanzara a la afición. Pero es cierto que en la tempestad siempre hay que buscar la calma. Y eso le ha faltado al Real Murcia hoy, calma. Abusando de un juego extremadamente directo y aferrándose únicamente a la posibilidad de que Curto hiciera alguna genialidad. Ante este juego nervioso y confuso aparecía el del Villanovense. Con la calma que lo caracteriza este año. Aquellos fantasmas que aparecieron en las primeras jornadas ya no estaban. Las ocasiones llegaban, cosa que se había echado mucho en falta. Dicho esto imagínense la situación. Los serones tenían el control de la posesión y, lo que es más, gozaron de las primeras ocasiones claras.

Así, tras una sucesión de ocasiones locales, llegó el premio. En una jugada de esas que se quedan grabadas en la retina de un jugador. Una falta de entendimiento entre portero y zaguero dejaba un balón suelto en la frontal del área que el 10 del Villanovense introdujo en las mallas con una definición "de 10". Si el cuadro pimentonero había tenido las ideas poco claras hasta el momento, la cosa iría a peor. La confusión era mayor cada vez, y con ella el juego directo se radicalizaba. Digamos que iba evolucionando (si se puede considerar una evolución) en un juego al famoso "patadón". El Murcia se aferraba a la calidad de sus jugadores. Los individualismos gobernaban. Así llegaron las pocas ocasiones que tuvieron, tirando desde lejos. No obstante los tiros se iban desviados, lo que hacía que se notara un cierto nerviosismo en los jugadores.

La primera parte empezó como acabó, con un Real Murcia cegado por la necesidad de ganar.

Y los puntos volaron

Si le preguntaras a cualquier aficionado del Villanovense sobre el partido la respuesta sería clara. Un buen resultado pero con un cierto sabor amargo, ya que la balanza se pudo decantar hacia el lado local. Una acción tempranera en la segunda parte condicionó el partido y el resultado, a ojos de este redactor. Recién iniciada la segunda mitad el colegiado señaló penalti a favor del cuadro extremeño. El Real Murcia estaba contra las cuerdas. Era el momento de "rematar la faena". Un posible 2-0 hubiera sido casi definitivo tal y como estaba el encuentro. Pero ahí estaba Biel Ribas. Serio. Concentrado y dispuesto a arrebatarle la ilusión a los locales. Y vaya si lo hizo. Con su mano derecha detuvo el penalti y con su acto silenció a la grada, aunque pocos minutos después volvería a animar fielmente a su equipo a sabiendas de lo que suponía esta acción. Los primeros compases tras esto no fueron muy diferentes. A pesar de que la mueca en los rostros de los jugadores serones había cambiado ligeramente, lo que estaba sucediendo en el plantel serón no lo hizo. Los visitantes, obcecados en su juego directo, no pasaban de salir de su campo sin el control del balón. Lanzando ataques muy rápidos, casi imposibles de seguir por los dos delanteros.

Como bien decía Rousseau, "la paciencia es amarga, pero su fruto es dulce". Así que, tras mucho esperar y realizar ataques sin éxito, el fruto brotó. De hecho, otra vez se repitió la situación del primer tanto. Una falta de entendimiento entre portero y zaguero hizo que Joaquín saliera demasiado para despejar un balón y Curto, casi desde el centro del campo, no fallara ante la portería vacía. Y de esta forma es como el juego cambió. Aunque seguían sin tener éxito, el juego visitante cambió de apariencia. Ese nerviosismo a la hora de tejer las jugadas fue desapareciendo, pero el Villanovense no perdió la esperanza. Quería sacar los tres puntos del Romero Cuerda fuera como fuera. Aunque este objetivo se vio frustrado por los cambios que se introdujeron. Kamal y Elías entraron para darle tranquilidad al partido. Pero la tensión se apoderó del juego y las ocasiones perdieron protagonismo.

Como resultado de un partido tenso, la claridad desapareció por completo del juego. Ambos equipos se lamentaron de no haber podido haber aprovechado las situaciones que se les presentaron para llevarse los tres puntos.

Mejores actuaciones

3 puntos: Biel Ribas.

2 puntos: Xavi Annunziata.

1 punto: Javi Barrio.