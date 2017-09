Mérida - Cartagena: partidazo en el Romano

Google Plus

Foto: Mérida AD

El partidazo de la jornada seis se juega en el estadio Romano. Mérida y Cartagena se enfrentarán en un encuentro que servirá para medir el nivel real de ambos equipos y que además romperá la racha de uno u otro equipo.

El Mérida todo lo que ha jugado en el Romano lo ha ganado, dos victorias en dos partidos. El Cartagena, por su parte, es el único equipo del grupo IV junto con el Écija que aún no conoce la derrota y llegará al Romano para seguir sumando.

En la filas del Cartagena se encuentra el que la pasada temporada era el francotirador romano, Hugo Rodríguez. El extremo gaditano, que anotó con el Mérida 8 goles y que todos fueron a balón parado, no ha cambiado de colores pero si de comunidad autónoma. Por su parte, en el Mérida no estará un ex del Cartagena que fue importante en el Efesé como es Juanlu Hens por lesión.

De tres en tres

El Mérida juega en casa y eso siempre, por lo menos en lo que va de liga, son buenas noticias para los emeritenses. San Fernando y Las Palmas Atlético ya saben lo que es el Romano, el primero con una remontada en los minutos finales del partido y el segundo con una goleada por 4-0.

De los siete puntos del Mérida, seis los han conseguido en el Romano. Precisamente ese último punto lo consiguió la pasada semana en Jumilla en el primer partido que puntuó a domicilio y para hacerlo bueno la victoria en casa se antoja clave.

Mehdi Nafti, entrenador del Mérida, sabe que juegan ante uno de los 'gallitos' de la categoría. "Es el primer rival top al que nos enfrentamos de la categoría y los jugadores tienen muchas ganas y yo también y he el guion de la semana en los entrenamiento ha sido muy intenso", aseguró el técnico. No estarán disponibles para este partido Juanlu Hens y Juan Esnaider por lesión ni el central Josema que causó baja hace unos días y recaló en el Linares.

Asaltar el fortín

Ganar en el Romano es algo muy complicado. Pero el Cartagena ya sabe lo que es porque lo consiguió la pasada temporada por 0-1 con gol del actual jugador del Mérida Juanlu Hens. En esta semana, los de Alberto Monteagudo juegan su tercer partido tras empatar con el Villanovense, ganar en Copa del Rey, en la prórroga, al Talavera y por último el hueso del Romano.

El técnico albinegro sabe que el equipo lleva una semana dura y anunció en la rueda de prensa previa que entrarán jugadores de refresco, ya que el equipo realizó un gran esfuerzo el miércoles en Copa del Rey. "Vamos a intentar refrescar al equipo y sacar el más competitivo posible", confirmó el entrenador.

Monteagudo repite convocatoria respecto al partido pasado de liga. El peligro del Cartagena, como reconocía Mehdi Nafti, se encuentra en su poderoso ataque. Los albinegros son los máximos goleadores del grupo, junto con el Betis Deportivo, con 10 tantos, cuatro de ellos del delantero Aketxe.

Estadísticas de la temporada

Mérida y Cartagena se enfrentaron en dos ocasiones la temporada pasada con victorias visitantes en ambos encuentros. El Cartagena ganó 0-1 en el Romano en la jornada 6 con gol de Juanlu Hens. Pero el Mérida le devolvió la derrota al Cartagena en su feudo en la jornada 25 con goles de Germán para el Cartagena y Óscar Rico y Antonio Romero para el Mérida.

En esta temporada así han empezado ambos conjuntos:

Estadísticas 5 Partidos 5 2 Victorias 3 1 Empates 2 2 Derrotas 0 8º Clasificación 4º 7 Goles a favor 10 5 Goles en contra 6

Posibles alineaciones

-Mérida AD: Felipe Ramos, Santi Villa, Paco Aguza, Javi Chino, Iván Pérez, Chema Mato, Julio de Dios, Alex Bernal, Mustafá, Jokin Esparza y Hugo Díaz.

-FC Cartagena: Pau Torres, Jesús Álvaro, Zabaco, Moisés, Óscar Ramírez, Sergio Jiménez, Chavero, Poley, Cristo Martín, Hugo Rodríguez y Aketxe.