Empate insípido en el Cartagonova

Google Plus

Llegaba la quinta jornada de liga para el FC Cartagena. Los albinegros afrontaban su tercer partido en un Cartagonova rodeado por el ambiente festivo de sus fiestas grandes: las fiestas de Cartagineses y Romanos.

En el plano deportivo, Alberto Monteagudo apostó por las rotaciones en el once inicial pensando ya en el partido de Copa del próximo miércoles frente al CF Talavera. Sergio Jiménez, Cordero, Cristo y Moisés -este último en la grada- no entraron en el once del míster cartagenerista. En su lugar, Josua Mejías hizo una buena pareja de centrales con Zabaco. El centro del campo estuvo manejado por Chavero, Poley y Adama, destacando este último con creces, siendo uno de los mejores en el día de ayer.

Comenzaba el partido en el Cartagonova. Los primeros minutos fueron de dominio albinegro, obteniendo la posesión del balón en los primeros minutos de forma clara. El Villanovense, por su parte, intentaba mantener la presión alta que habían propuesto desde el inicio. El Cartagena movía el balón con cabeza consiguiendo buenas combinaciones por las bandas pero sin que llegara una jugada que pusiera en verdaderos apuros al conjunto serón. La primera ocasión de peligro llegó en el minuto 18 de partido, cuando Andújar se quedó sólo frente a Pau Torres. El meta albinegro resolvió muy bien con una gran parada.

La primera ocasión de peligro del Cartagena llegó por medio de Hugo Rodríguez con una falta directa que se marchó alta. Posteriormente, Kuki tuvo otra ocasión a la media hora del partido, con un disparo raso que tenía apenas peligro para el meta visitante, Leandro. Pocas ocasiones destacables de aquí al final de la primera mitad. Tocaba reaccionar y cambiar una dinámica de juego que estaba siendo pobre y sin brillo de cara a puerta.

Josua Mejías disputando el balón con un rival. Foto: FC Cartagena

Tras el protocolario descanso, saltaron de nuevo los jugadores de ambos conjuntos al verde del Municipal Cartagonova. A los diez minutos de la segunda mitad, Monteagudo dio entrada a dos hombres de refresco. Cristo y Cordero entraron en lugar de Kuki Zalazar y Gonzalo Poley, recambios necesarios para poder entrar en el partido. Sin embargo, el Cartagena seguían sin brillar. Restaban quince minutos para el final del partido y Monteagudo decidió introducir en el campo a Dani Abalo por Adama, el mejor del partido sin lugar a dudas. Los diez últimos minutos, con los tres cambios agotados, fueron de puro trámite en los que el Cartagena no pudo hacer más para pasar del empate.

Partido de pocas ocasiones y poco brillo de cara a puerta. El Cartagena se deja dos puntos por el camino en liga con la mente puesta ya en Talavera de la Reina, donde se jugará el pase a la cuarta ronda de Copa del Rey donde le tocará un equipo de Primera División que haya jugado competición europea.