Extremadura UD- San Fernando CD: hora de sumar de tres en tres

El San Fernando sin ninguna duda no está pasando por uno de sus mejores momentos, tanto como entidad como por juego como por plantilla. Y es que al equipo del sur no dejan de aparecerle problemas y más problemas, pero para todos nosotros, el más grave es el juego, y es que el equipo no termina de arrancar y puntuar. Hasta ahora solo ha conseguido un punto de los doce posibles, todo un despropósito. En frente estará el Extremadura, equipo que se está mostrando muy sólido en el Francisco de la Hera. Los de Agustín Izquierdo poseen como locales ese grado de profundidad y "chispa" de cara a puerta que no tienen como visitantes. Dos partidos, dos victorias y una muy buena imagen, así lo refrendan.

El equipo busca con la vuelta a casa resetear sensaciones y, al mismo tiempo, resarcirse de la derrota en la Línea de la mejor manera posible: logrando los 3 puntos y ante su público. Sin embargo, lograr la victoria no será tarea fácil. El técnico murciano sigue "a contrarreloj" tratando que la plantilla asimile su sistema, pero se está encontrando con una gran piedra en el camino en forma de lesiones.

A la baja de Kike Márquez se unía el pasado domingo la del placentino Jesús Rubio, pieza clave del esquema azulgrana que se retiraba del Municipal de la Línea con una rotura en el gemelo. Los de Almendralejo deberán reponerse, durante las próximas semanas, a dos importantísimas ausencias y demostrar que el ambicioso proyecto 17/18 cuenta con fondo de armario para suplirlas.

Problemas extradeportivos en San Fernando

Una semana más, de lo que menos se ha hablado ha sido del plano deportivo, a pesar de que en este aspecto también están muy mal, durante esta semana el presidente Alejandro Zapata presentó su dimisión y poco después lo hicieron los dos vicepresidentes Valverde y Cabrera generando una situación de total desgobierno. A ello se une una delicada situación económica y una desorganización interna que está afectando al día a día del equipo.

Posibles alineaciones:

Extremadura UD: Manu García; Aitor, Borja, Pardo, Candelas; Zarfino, Javi Pérez, Jairo, Valverde, Airam Benito y Willy.

San Fernando CD: Toni Doblas, Nano, Guerrero, Zamora, Gabi Ramos; Theo, Bruno Herrero, Carri; Casares, Pedro Ríos y Manu Palma.