Previa Real Murcia – UCAM Murcia: Los granas buscan vendetta

Según la Real Academia Española, en su segunda acepción, “Un derbi es un encuentro, por lo común futbolístico, entre dos equipos cuyos seguidores mantienen constante rivalidad, casi siempre por motivos regionales o localistas”. En el duelo entre el Real Murcia y el UCAM Murcia, o a la inversa, se cumplen dos premisas: los seguidores mantienen rivalidad (no constante) y el motivo es localista. Derbi o no derbi, lo que está claro es que en este primer encuentro del curso entre los dos equipos de la ciudad de Murcia, dos de los candidatos a disputar el play off a final de temporada, hay en juego más que tres puntos. A pesar de que la competición acaba de arrancar, sin lugar a dudas, el conjunto que gane saldrá tremendamente reforzado y el que, por el contrario, muerda el polvo, se abalanzarán sobre él muchas dudas.

El último choque entre ambos conjuntos se produjo en la temporada 15/16, también en Nueva Condomina. El Real Murcia llegaba a este crucial encuentro como líder, con tan solo un punto de ventaja sobre su contrincante. En un encuentro cerrado, con pocas ocasiones, el conjunto universitario logró transformar una de ellas. A falta de quince minutos para el final, el lateral zurdo Góngora conseguía colgar un balón bombeado al interior del área que fue rematado al fondo de las mallas por Pablo Pallarés, por aquel entonces delantero universitario, enmudeciendo el feuda grana, a excepción de los seguidores del UCAM. Con este marcador concluía el encuentro. Lo que sucedió después es historia. El club que preside José Luis Mendoza terminaría la liga primero, posición que ocupó desde el citado encuentro frente a su rival ciudadano, y derrotó posteriormente al Real Madrid Castilla en la eliminatoria directa por el ascenso, logrando un hito histórico en su corta trayectoria.

Dos años más tarde, el Real Murcia continúa en Segunda B y, tras otro fiasco en busca del ascenso, ha comenzado otro nuevo proyecto. Ahora cuenta con un nuevo técnico, Manolo Sanlúcar, y ha renovado su plantilla con el objetivo de conseguir el ascenso al fútbol profesional de una vez por todas, pero el arranque de la competición liguera no ha sido demasiado esperanzador: una victoria, una derrota y dos empates es el bagaje grana hasta el momento.

Deseado Flores, directivo murcianista que hace las veces de director deportivo, ha diseñado la plantilla con la convicción de que esta domine con paso firme el Grupo IV de Segunda B. Hasta el momento, el Murcia no ha presentado sus credenciales para ello, ya que comenzó perdiendo en casa frente a un recién ascendido como es el Ecija y no pudo pasar del empate en Huelva y Melilla, donde mereció la derrota. La única victoria que luce en el casillero grana fue frente al Ejido en la tercera jornada, donde el conjunto almeriense se fue goleado de Nueva Condomina gracias a la soberbia actuación de los delanteros Pedro Martín y Curto, dos de los principales activos del bloque murcianista.

El UCAM Murcia, en su vuelta a la categoría de bronce del fútbol español, también ha cambiado de entrenador, ahora el banquillo lo ocupa el catalán Lluís Planagumá, y ha remozado la plantilla para regresar cuanto antes a Segunda División, donde estaban hace apenas unos meses. En este duro camino hacia el ascenso, los universitarios lograron hacer pleno de victorias en las tres primeras jornadas, venciendo a domicilio al Granada B y al Jumilla y en casa al filial de Las Palmas en un agónico partido que se resolvió en el descuento con un gol de Isi Ros.

En la última jornada, el UCAM cayó derrotado en La Condomina frente al Cartagena, que se llevó los tres puntos demostrando ser superior a estas alturas de temporada, hecho que se reflejó en el marcador con los dos goles de Aketxe. En este encuentro los universitarios tuvieron muchos problemas en la medular, donde Vivi y Kitoko fueron incapaces de crear juego y, por tanto, esto supuso que el equipo apenas generara ocasiones claras de gol y que además perdieran balones en zona comprometida, gracias a la presión albinegra. Para este encuentro Planagumá, que asegura "no tener un bloque fijo", podría introducir alguna variación en esta línea del campo dando entrada a jugadores como Jony o Santana que aporten mayor imaginación al conjunto azuldorado.

Convocatorias

El Real Murcia, como suele ser habitual esta temporada, no ha comunicado convocatoria alguna para el ecuentro de esta quinta jornada. Manolo Sanlúcar, técnico grana, tiene a todos sus hombres a su disposición, a excepción del lateral argentino Fede Vega, que causa baja por una lesión en los isquiotibiales que arrastra desde el encuentro copero frente al Racing de Ferrol. Su lugar en la zaga lo ocupará Juanrra, como hizo en la última jornada en Melilla.

Por su parte, el UCAM Murcia se presentará en Nueva Condomina con todos sus efectivos, pero horas antes del encuentro Lluís Planagumá descartará a tres futbolistas. El central Rafa Páez, el cual se tuvo que retirar del terreno de juego a los diez minutos del choque frente al Cartagena, tiene muchas papeletas para ser uno de los tres de esta lista, ya que sufre una sobrecarga propia de la inactividad. El de Orihuela se ha visto azotado por las lesiones en los últimos años, por ello aún necesita más semanas de rodaje para alcanzar su punto óptimo de forma. Dani Pérez, que ya jugó en el último derbi entre el Murcia y el UCAM, será el recambio de garantías para la zona central de la defensa.

Escudero Marín, colegiado del choque

Ricardo Escudero Marín, árbitro del colegio castellano leonés, será el encargado de impartir justicia en este encuentro entre el Real Murcia y el UCAM Murcia. Ha dirigido 72 partidos a equipos de Segunda B entre liga, Copa del Rey y fases de ascenso, mostrando 441 amarillas y 35 rojas. Es decir, lleva una media de seis amarillas por encuentro desde que debutó en septiembre de 2012 pitando un San Fernando – Cádiz. Un mes después de esta fecha que siempre recordará, arbitró por primera y única vez al UCAM Murcia, en un encuentro contra el Cacereño que finalizó con empate a uno. También ha coincidido con el Real Murcia, en dos ocasiones, que se cuentan por victorias (en la 15/16 1-2 frente al Granada B y en la 16/17 2-1 frente al Villanovense).



Posibles onces iniciales

Real Murcia: Biel Ribas; Forniés, Ortiz, Orfila, Juanrra; Armando, David Sánchez; Xiscu, Santi Jara; Curto y Pedro Martín.

UCAM Murcia: Germán Parreño; Góngora, Dani Pérez, Fran Pérez, Carlos Moreno; Vivi, Kitoko; Urko Arroyo, David López, Marc Fernández; y Arturo.