Entrevista. Enric Gallego: "Está en manos de los medios que la Segunda B sea un poco más profesional"

Google Plus

Enric celebra un gol. Foto: Oscar Yeste

GM Football Academy y VAVEL han otorgado el premio a mejor jugador del mes de septiembre de la Segunda B a Enric Gallego y hemos querido charlar con el protagonista. El ariete del Cornellà ha sido fundamental en este arranque de temporada de los de Jordi Roger. El capitán del conjunto verde sumó trece puntos en las valoraciones de los expertos de Vavel, puntuación que le ha servido para ser premiado con este galardón por delante de más de 300 futbolistas de bronce valorados.

Desde VAVEL nos acercamos al Municipal de Cornellà para hablar con Enric sobre el gran inicio anotador del delantero y sobre lo que supone ganar un premio a escala nacional para un jugador de un club humilde, pero trabajador, como es la UE Cornellà.

PREGUNTA: ¿A qué se debe el fantástico arranque de temporada de Enric Gallego?

RESPUESTA: Soy una persona que se cuida bastante en tema alimentación y en tema entrenamientos. En general, que me cuido y que tengo la suerte de que el balón está entrando.

P: ¿Se esperaba empezar marcando tantos goles en tan poco tiempo?

R: Siempre te gusta meter goles, pero hace dos años también empecé muy bien. Llevaba seis goles en cinco jornadas. Me tomo muy en serio las pretemporadas. A lo mejor llego físicamente mejor que los defensas, no lo sé.

P: ¿En qué ha cambiado el Cornellà del año pasado a este?

R: En la forma de jugar del míster. Este año quiere jugarlo todo desde atrás siempre que se pueda. El año pasado era un estilo de juego más directo. Este año se intenta jugar más, hay más movimientos.

P: Igualmente, sigue siendo muy importante el balón parado para vosotros.

R: Sí, el balón parado es muy importante para nosotros. Pero el año pasado no se jugaba tanto desde atrás, y este año empezamos jugando desde atrás siempre que se pueda.

P: Este curso es el primer capitán del equipo. ¿Qué responsabilidades tiene llevar el brazalete?

R: Intentar que en el vestuario haya un buen ambiente. Mediar cualquier cosa que pase. Tener un buen contacto con el cuerpo técnico. Para mí, es un orgullo llevar el brazalete después de tantos años aquí.

''Vamos a ir paso a paso, cogiendo puntos para la tranquilidad''

P: ¿Puede soñar con la promoción el Cornellà después de un arranque prometedor?

R: Hay que ir paso a paso, ya que el año es muy largo. Hay equipos muy buenos que están obligados a estar ahí arriba. Nosotros no lo estamos. Es verdad que salimos a ganar todos los partidos, pero lo primero es estar tranquilos durante toda la temporada. Vamos a ir paso a paso, cogiendo puntos para obtener esa tranquilidad. Si podemos mirar la Copa, la miraremos. Si hay puntos en juego para mirar hacia los playoffs, los miraremos. Pero pasito a pasito.

P: ¿Sería capaz de pronosticar la cifra de goles con la que acabará Enric a final de liga?

R: Siempre digo lo mismo, intentar mejorar la cifra del año anterior. El año pasado hice dieciséis, pues intentar mejorar ese registro.

P: ¿Cómo afronta el Cornellà el partido ante un rival tan duro como el Mestalla?

R: Hemos visto videos del Valencia, nos han explicado cómo juegan. Hemos entrenado para intentar sorpenderlos de alguna manera. Hay que estar serios en defensa para tener la portería a cero. Si defendemos bien, alguna ocasión tendremos. Si va para dentro, eso que nos llevamos.

P: ¿Qué mensaje mandaría a los medios de comunicación para que trataran más información sobre una categoría como la Segunda B?

R: Les diría que es una categoría ni amateur ni profesional, pero que ellos pueden hacer que sea un poco más profesional. Hay muchos que ya lo hacen, pero está en sus manos que sea todavía más profesional.

''Cuando recibí la noticia del premio me alegré mucho, a todo el mundo le gusta ganar estas cosas''

P: ¿Qué le parece la creación de un premio como este 'GM Football 2B' para la Segunda B?

R: Estoy muy contento. Cuando recibí la noticia me alegré mucho. Es un pequeño gesto, pero a todo el mundo le gusta ganar estas cositas.

P: ¿Creía Enric que podía ser premiado en el primer mes de temporada?

R: No, pero el arranque ha sido bueno y a un delantero le cuentan los goles. Como he tenido la suerte de estar fino de cara a puerta, me han premiado con este galardón.