Empate agridulce

Deportivo Aragón y Peralada empataron en el encuentro que les enfrentaba en la Ciudad Deportiva del Real Zaragoza. Ambos equipos, en descenso, necesitaban la victoria para levantar la cabeza y no alejarse de los puestos de permanencia, pero ninguno fue capaz de ganar y repartieron los puntos.

El partido comenzó con dominio del conjunto local, con internadas en el área por parte de Pep Biel o Rotellar. En el minuto 20, pudo llegar el primer gol del encuentro, obra del Deportivo Aragón. Testarazo de Rotellar desde fuera del área que dio en el travesaño, repeliendo así la ocasión más clara hasta el momento.

Los aragoneses seguían encerrando en su área al Peralada, y finalmente llegaría el primer tanto. En el minuto 27, Aparecio cogió el balón y, desde fuera del área, se sacó un disparo a puerta donde Ian Cassaro no pudo hacer nada y acabó dentro de la red, poniendo por delante al filial del Zaragoza. Aun así, no duró mucho la alegría, ya que el Peralada despertó y en el minuto 35, le cayó el balón a Álamo dentro del área tras una serie de rebotes, que no perdonaba y ponía el empate. De este modo, se llegaba al descanso con el empate en el marcador.

La segunda parte comenzó más tranquila, siendo el partido un corre-calles sin grandes ocasiones. Hasta el minuto 60, no llegó la gran ocasión de la segunda mitad. Pep Biel, que cuajó una gran actuación en la primera mitad, probó fortuna desde la frontal, con una gran respuesta por parte del portero gerundense. Tres minutos más tarde, el Peralada se quedó con diez por la expulsión por roja directa de Soni, y el partido para el conjunto visitante quedó en la defensa, solvente tras los numerosos ataques del Deportivo Aragón. Tras los noventa minutos, se llegaría al final del partido con 1-1 y un punto para cada equipo.

El Deportivo Aragón sigue colista de la clasificación con cuatro puntos y una jornada más sin conocer la victoria en la competición liguera. Por su parte, el Peralada, también en descenso, está décimo séptimo con seis puntos, solamente por delante del conjunto zaragozano, del Peña Deportiva y del Llagostera. La próxima semana, el Deportivo Aragón jugará en casa del Peña Deportiva y el Peralada, también fuera, en casa del Hércules.