Un líder abonado al triunfo

Un domingo más, los casi siete mil aficionados que se han desplazado hasta Son Moix han regresado felices a sus respectivos hogares. De hecho, los isleños no empezaban tan bien un Campeonato desde la temporada 1958/59 cuando con el argentino Juan Carlos Lorenzo en el banquillo ganaron sus 20 primeros partidos de Liga en Tercera División. Además, los barralets aventajan a su eterno rival ciudadano en 12 puntos cuando tan solo portamos ocho citas disputadas. Sin duda, otro motivo de alegría para su sufrida parroquia.

Gran pegada local en el primer acto

En el once balear, Ferran Giner ha sustituido en el once al sancionado Lago Junior mientras Cano reemplazó a Pol Roigé en relación al choque del pasado domingo en El Collao. Desde el principio, los de Vicente Moreno salieron a por el triunfo. Así, los isleños forzaron cuatro saques de esquinas ante de llegar al primer cuarto de hora. Además, las dos novedades en el once marraron sendas opciones de gol. En el 17, Reina impidió el tanto de Enric y pasada la media hora, Abdón probó fortuna con un disparo desde 25 metros que se marchó fuera por poco.



En el minuto 35, Giner acabó con la resistencia visitante con un remate desde la frontal. Una diana que los de rojo y negro celebraron por todo lo alto. Incluso, el meta Reina atravesó medio campo para festejarlo junto a sus compañeros. Y es que por entonces, los locales estaban pasando por sus peores momentos. Antes de llegar al descanso, Abdón amplió la renta tras culminar una excelente arrancada por la banda izquierda del omnipresente Giner.

Cano sentencia en una contra

El segundo acto empezó con una buena ocasión de los catalanes, hasta hoy cuartos en la tabla, que fue abortada por Reina. En el 53, Raíllo perdonó el tercero y en el 72, Abdón fue incapaz de superar al meta rival después de una jugada personal en la que dejó atrás a varios adversarios. En el tramo final, Cano culminó sutilmente un contragolpe tras un pase del inicialmente suplente Salva Sevilla para establecer el resultado definitivo.

Kohlberg, por primera vez en el palco

Por otra parte, destacar la presencia por primera vez en el palco del nuevo Presidente, el ex tenista norteamericano Andy Kohlberg. El que ahora ocupa el lugar más privilegiado del estadio bermellón comunicó a través de un vídeo y en su inglés natal, que el próximo mes el Consejo de Administración aprobará la ampliación de capital de diez millones de euros.

Puntuaciones VAVEL