Elche CF – Ontinyent: un duelo para volver a ganar. Imegen: Andrea Palazón

El Elche CF recibe en la tarde de hoy al Ontinyent de Vicente Parras. El conjunto franjiverde necesita volver a retomar la racha goleadora del inicio de temporada y empezar a ganar encuentros sobre todo en casa ante su afición. A pesar que los hombres de Vicente Mir no han perdido ningún encuentro en lo que llevamos de temporada, cosechar dos empates seguidos ante el Atlético Baleares y en casa del Atlético Saguntino, han hecho que el conjunto ilicitano pierda el liderazgo en la categoría. Los franjiverdes ocupan la segunda posición con un total de 15 puntos, solo por detrás del Mallorca, que se ha coronado como líder y que suma 4 partidos ganando.

Por otra parte, el equipo de Vicente Parras está falto de victorias, ya que de los últimos 3 encuentros disputados, dos de ellos han sido derrotas y el otro, un empate ante el Valencia Mestalla. A pesar de ocupar la décima posición en la clasificación con 8 puntos, el Ontinyent busca retomar la senda de la victoria en el fortín franjiverde y escalar posiciones en la tabla.

Problemas para Vicente Parras

En su vuelta a la que fue su casa la pasada temporada, Vicente Parras se las deseará para poder formar su once titular ante el Elche. El conjunto dirigido por el ex franjiverde no está pasando por su mejor momento, las lesiones, las cláusulas y la cita de los internacionales con sus respectivas selecciones está dejando al técnico con pocas variaciones. De los 21 jugadores que cuenta el Ontinyent, solo 14 de ellos estarán disponibles en su visita al Martínez Valero.

7 son las bajas con las que el técnico tendrá que lidiar en la tarde de hoy. Keita no podrá disputar el encuentro puesto que la selección de Guinea lo ha citado. Los jugadores cedidos por el Elche tampoco podrán jugar en el Martínez Valero, ya que tienen “la cláusula del miedo”. Por lo tanto ni el meta Alejandro Satoca, ni los también cedidos Leomar Pinto ni Alberto Rubio podrán tener minutos ante el Elche CF.

Las bajas por lesión también están siendo un problema para Parras, puesto que el técnico no puede contar ni con Raúl González ni con Meaker. Pero no acaba aquí el problema, ya que el central Julen Monreal vio la tarjeta roja en el último encuentro, y también será baja en la tarde de hoy. Con tantas bajas importantes en el once de Parras, el técnico tendrá que citar hasta 4 jugadores del juvenil para disputar el encuentro en el Martínez Valero,

Convocatoria del Elche CF

Vicente Mir cuenta con 16 hombres para la visita del conjunto blanquinegro al estadio Martínez Valero. El técnico franjiverde al igual que Vicente Parras, también cuenta con bajas importantes en su equipo. Sory Kaba será una de las bajas más notables en el conjunto franjiverde. El delantero guineano se encuentra concentrado con su selección, Guinea, y se perderá el encuentro de esta tarde.

Las lesiones no están respetando al conjunto ilicitano, 4 son los hombres que no podrán sentarse en el banquillo franjiverde, Tekio, Guille Vallejo, Corozo y Collantes siguen recuperándose de sus lesiones. Por otra parte, Vicente Mir recupera al lesionado Peris y al sancionado Primi.

Posibles onces:

Tras conocer los jugadores disponibles para los técnicos de ambos equipos, podemos intuir los posibles onces que saltarán en la tarde de hoy al verde del estadio Martínez Valero.

Elche CF: Jose Juan, Iván Calero, Primi, Gonzalo Verdú, Adrián Jiménez, Manuel Sánchez, Provencio, Javi Flores, Iván Sánchez, Benja y Nino.

Ontinyent CF: Álvaro Campos; Albiol, Russo, Carrasco, Verdú, Rober, Anaba, Soler, Juanan, Tito y Machado.