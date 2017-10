Vicente Parras: ''Si con pocos recursos nos disparamos en los pies, mal vamos''

Foto: Ontinyent CF.

El técnico alicantino pasó por la sala de prensa de El Clariano visiblemente cabreado ante el infortunio que vivió hoy ante el Lleida Esportiu. Apesadumbrado por el punto perdido en el último suspiro, pero con la lección más que aprendida para un futuro próximo.

El penalti: ''Desde mi posición es dudoso. Veo que pita penalti y el árbitro dice que lo ha visto claro. El arbitraje es muy difícil, pero la verdad es que no lo he visto''

Final cruel: ''Afortunadamente, estamos todavía en la jornada 7, pero o aprendemos de estos errores o lo vamos a pasar mal. Este tipo de errores no los podemos cometer, es nuestra realidad. Porque el partido hemos sabido sufrirlo en sus mejores momentos, luego se nos ha puesto todo de cara. Dos minutos antes de su gol, hemos tenido una muy clara de Julen, que era 1-0 y partido para nosotros y todo lo de antes daba igual. No hemos sabido ganarlo, por lo menos no lo pierdas. Tenemos que aprender, pero ya, no dentro de 15 jornadas, porque si encima que tenemos pocos recursos nos metemos tiros en los pies, pues mal vamos''.

Estado actual del equipo: ''El equipo está jodido. Pierdes en casa de penalti en el último momento, cómo vamos a estar. Nos ha faltado mas punch en el área rival, está la calidad de Keita, el empuje de Juanan, Anaba...pero ahí al final nos falta algo más. Teníamos el partido para nosotros, para haberlo ganado y no hemos sabido''.

¿Qué le faltó al equipo para ganar?: ''El equipo trabaja bien, se entrega al máximo, los partidos nuestros siempre están muy igualados, pero al final el rival te gana por un error nuestro. Esto es fútbol y también tienes que ser capaz de provocar un penalti en el área rival. Tenemos que tener los pies en el suelo, saber quiénes somos, qué objetivos tenemos y cómo se consiguen. Al final, pierdes y se te queda cara de tonto y un puntito quizás no era tan malo ante el Lleida. Hay que ir a por el partido, pero eso hay que saber jugarlo''.

Estado de Carrasco: ''Se ha ido al hospital a que le hagan una valoración, pero todavía no sé nada''.

Partido de Copa RFEF: ''Cuando estás ahí al final quieres competir y sacarlo adelante, pero andamos bastante justos de efectivos. Luego para el partido de Elche perdemos a Keita y a los cedidos y luego viene el Olot y no me gustaría perder más hombres. El partido de Copa se presenta emocionante en todos los aspectos, porque tengo que barajar bien y sacar un once competitivo y que nos permita ir a Elche con ciertas garantías''.