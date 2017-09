CD Alcoyano – RCD Mallorca: Galiana se estrena en El Collao ante el líder

Google Plus

RCD Mallorca

Dos hipotéticos pesos pesados de la categoría de bronce se ven las caras este domingo con el césped de El Collao como testigo directo. Sin embargo, Alcoyano y Mallorca llegan al encuentro atravesando dinámicas bien distintas. Los blanquiazules todavía no conocen la victoria en su feudo y los malos resultados como local propiciaron la marcha de Aparicio y la contratación de Galiana al frente del banquillo alcoyanista. El técnico murciano vivirá su estreno ante su nueva afición después de rascar un empate sin goles la pasada jornada en Formentera.

La escasez de tantos el pasado domingo en la Pitiusa Menor contrasta con la goleada que el Mallorca le endosó a un desdibujado Llagostera. Los de Vicente Moreno vencieron por 4-0 a los gerundenses y consolidan así su liderato en solitario. Comandan la tabla con 16 puntos, merced a cinco victorias y un empate. Fuera de casa, los bermellones no han encajado tanto alguno. El cerrojo de Manolo Reina responde, en cierta medida, al trabajo diario impartido por Fernando Maestro, actual preparador de porteros mallorquinista y mítico exguardameta del Alcoyano durante ocho campañas.

Altas alcoyanistas

Galiana se sentará por primera vez en el banquillo local de El Collao y lo hará para dirigir uno de los choques a priori más complicados de los que debe disputar el Alcoyano esta temporada. Un Mallorca hasta el momento intratable llega a Alcoy para consolidar su dominio en la tabla. Galiana reconoce que el compromiso será exigente y requerirá una “concentración máxima durante todos los minutos” para tratar de extraer un resultado positivo del compromiso ante el cuadro balear.

El nuevo técnico alcoyanista recalcó la importancia de contar con el respaldo de la afición de El Collao, que Galiana ya sufrió cada vez que pisó el estadio blanquiazul con otras camisetas. “Tenemos que emocionar a la afición. Tienen que ver la pasión y la raza con la que atacamos y defendemos cada jugada. Es fundamental que se produzca una comunión entre equipo y afición”, comentaba.

Y de acuerdo con su filosofía de fútbol, lograr esa unión pasa porque su equipo sea protagonista y ese dominio se traduzca en ocasiones de peligro que acarreen goles. El fútbol ofensivo de Galiana contrasta con la escasa anotación alcoyanista, que ha visto portería en cinco ocasiones en siete jornadas. Sin embargo, el balance defensivo, con los mismos tantos encajados, ayuda a paliar dicha cifra. Para el compromiso ante el Mallorca, Galiana recupera mordiente ofensiva con las altas de Gato y Mariano. Por el contrario, los centrales Mario Fuentes y Tomás Ruso serán baja.

Total disponibilidad bermellona

Vicente Moreno tendrá toda la plantilla a su total disposición para medirse al Alcoyano. Sin ausencias por lesiones o sanciones, el entrenador valenciano del cuadro balear únicamente medita incluir una novedad en el once, la de Fernando Cano, motivada por el buen hacer del canterano en el triunfo mallorquinista ante el Llagostera.

Para mantener su recién estrenado liderato en solitario, el Mallorca deberá desplegar todo su caudal ofensivo, pero también debe hacer valer su trabajo defensivo que ha cristalizado en mantener imbatida su portería en los encuentros disputados lejos de Son Moix hasta el momento. Peralada, Atlético Baleares y Ontinyent no pudieron batir a Manolo Reina. No obstante, el Alcoyano, aunque no conoce todavía la victoria en El Collao, ha anotado en todos sus encuentros como local.

Por todo ello, Vicente Moreno considera que, pese al momento de transición que vive el Alcoyano, el choque del domingo será complicado. “El Alcoyano es un buen rival. Tiene jugadores con mucha experiencia en Segunda B”. Pero el Mallorca desea salir de El Collao más líder para alargar este momento de dulces sensaciones. “Las victorias dan mucha tranquilidad en el día a día. Desearíamos trabajar con esta armonía cada semana”, afirmó el técnico.

Posibles onces

CD Alcoyano: Miguel Bañuz; Barreda, Pau Bosch, Galas, Navarro; Ribelles, Omgba, López Silva, José García; Gato, David Torres.

RCD Mallorca: Manolo Reina; Sastre, Xisco Campos, Raíllo, Bonilla; Marc Pedraza, Damià, Fernando Cano; Lago Júnior, Álex López, Abdón Prats.