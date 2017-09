Google Plus

Falta de gol en Llagostera | Foto: José Raúl González.

Las alarmas comienzan a sonar en la provincia de Girona. Uno de los equipos gerundenses, el Llagostera, no ha arrancado bien la temporada. No solo porque tras seis jornadas se encuentre en puestos de descenso o no consiga puntuar en casa, también por su falta de gol. Después de seis jornadas, el equipo de Óscar Álvarez solamente ha conseguido dos goles a favor.

Los resultados no han acompañado con dos goles en 540 minutos en el total de un equipo que ha logrado cuatro puntos de dieciocho posibles. De los seis partidos, en cuatro se quedó el Llagostera sin marcar. O lo que es lo mismo, solamente ante Cornellá en la segunda jornada (victoria por 0-1) y ante Ebro en la tercera jornada (derrota por 1-2) el equipo gerundense consiguió marcar, quedando sin hacerlo en la primera jornada ante Alcoyano (derrota por 0-1), y en las tres últimas jornadas ante Villarreal B (empate a cero), SD Formentera (derrota por 0-1), y RCD Mallorca (derrota por 4-0).

La temporada pasada a estas alturas, el Llagostera ya había conseguido marcar cinco goles, y le bastó con tres jornadas para marcar más goles que las seis primeras jornadas de la presente campaña. Su máximo goleador fue Marc, con nueve tantos, pero su marcha al UCAM Murcia de Segunda División este verano dejó un vacío en la delantera llagosterenca que no termina de ser cubierto.

Junto a él, también se fueron de la delantera Rafa Jordá y Rubén Martínez, quedando Gavilán, Pablo Sánchez y Maynau. A estos, esta temporada se les unió Eloy Pena, Guichón, Gabarre y Mohamed Chabboura. Esta temporada, Pitu y Gabarre han sido los únicos capaces de marcar en esta temporada, y el primero de ellos sin ser delantero, lo que da mayor necesidad de efectividad en la parte de arriba.