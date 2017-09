El Elche pierde el liderazgo frente al Atlético Baleares

Google Plus

Con la mente puesta aún en la victoria ante el eterno rival, el Hércules CF, y con ella el pase a la siguiente ronda en la Copa del Rey, los pupilos de Vicente Mir se preparaban para la visita del Atlético Baleares al fortín franjiverde. Nadie dijo que los baleares iban a poner las cosas fáciles, y que el partido iba a ser del todo placentero. Cómo bien dijo el técnico franjiverde, no todos los partidos se pueden ganar con un marcador tan abultado, y eso es lo que le ocurrió en la mañana de ayer al Elche CF.

A pesar de enfrentarse a uno de los equipos más temidos en la categoría, el Atlético Baleares se quería adueñar de los tres puntos y desde el inicio del encuentro no dejó de presionar y no daba un balón por perdido. La presión no supuso un gran problema para el conjunto local, que fue un verdadero quebradero de cabeza por las bandas y es que Collantes y Javi Flores con su continua llegada fueron de lo mejor del Elche en la primera mitad.

El gol no tardaría en llegar. En el minuto 9 Sory regatea en el área y consigue sacar un disparo potente. El esférico se paseó por toda el área, y Fernando al intentar despejar el balón lo metió en su propia portería. Con el marcador a favor de los franjiverdes, los de Vicente Mir se vinieron arriba y gozaron de múltiples ocasiones, pero no todo iba a ser bonito, y las lesiones aparecieron en el encuentro. Primero fue Collantes, uno de los mejores del partido se retiraba lesionado del terreno de juego tras recaer de una lesión, lo mismo le ocurrió al lateral Tekio, quien dejaba su sitio en el campo a Iván Calero.

Cuando todo indicaba que el Elche se iría al descanso ganando por la mínima, Sory Kaba cometía penalti, y Xisco se encargaba de anotar desde los once metros e imponer el empate a uno en el marcador.

Sory se impone a golpe de gol

Tras el paso por vestuarios el Atlético Baleares empezó con una marcha más, se veían capacitados para anotar otro gol y ponerse por delante en el marcador. El gol llegaría en el 61 por medio de Oliva tras una buena llegada por la banda que la defensa ilicitana no supo tapar. Pero la alegría les duraría poco al conjunto visitante, ya que Sory Kaba a los dos minutos empataba el encuentro y le devolvía la ilusión a la grada.

El Elche se vino arriba, y de nuevo Sory ponía a su equipo por delante, el delantero aprovecha un rechace y tras revolverse en el área anota el 3-2. El Atlético Baleare no dejaba de luchar por el gol, y aunque la posesión fue franjiverde durante gran parte de la segunda mitad, a menos de un minuto para el final del encuentro y tal como ocurría en la primera parte, Oliva empataba de nuevo el encuentro y los puntos se repartían entre los dos conjuntos.

El Elche pierde el liderazgo

Nadie se esperaba este empate, y es que ya estamos demasiado acostumbrados a ver al Elche ganar. A pesar de haber perdido el liderazgo en la categoría, la afición agradeció el esfuerzo de los suyos durante los 90 minutos y los jugadores del técnico Vicente Mir ya tienen la cabeza puesta en el encuentro frente el Atlético Saguntino del próximo domingo. Los franjiverdes gozan de descanso hasta el miércoles, que volverán a los entrenamientos para preparar el próximo encuentro de Liga.

Puntuaciones VAVEL