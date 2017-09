El último minuto salva al Peña Deportiva

Google Plus

Empate entre UE Olot y Peña Deportiva en el Municipal d'Olot. Los dos equipos (recién ascendidos) 'firmaron la paz' y pusieron las tablas en el marcador con el reparto de puntos correspondiente. La mala racha sin ganar hacía necesaria la victoria para los dos equipos, pero tra este empate se alargará una semana más.

El equipo local comenzó el partido más enchufado que Peña Deportiva, creando más peligro en el área visitante; de hecho, el Olot fue dueño total de la primera parte. Fue en el minuto 27 cuando llegaría el primer tanto, obra del equipo gerundense. Héctor Simón encontró hueco para disparar desde la frontal y batir a Dennis. Era la primera jugada del Olot que conseguía llegar al fondo de la red después de las ocasiones anteriores.

Antes del descanso, los locales pudieron aumentar la ventaja por medio de Marc Mas. Jugada entre líneas que llegó al jugador del Olot y, cuando todos cantaban gol, Dennis desbarató la oportunidad con una gran parada.

En la segunda parte cambió la dinámica. Los visitantes mejoraron con los cambios, y el Olot comenzó a notar el desgaste de la Copa del Rey. Sin embargo, el peligro de los ibicencos no comenzó hasta que se cumplió la hora de partido. Después de que Nacho no encontrara portería delante de Dennis, Fran Núñez estuvo cerca de empatar el encuentro, pero su remate no cogió buena dirección.

Según avanzaban los minutos, Peña Deportiva iba mejorando. Los últimos diez minutos fueron los mejores del equipo ibicenco. En el minuto 81, cabezazo de Selfa que se marchaba al lateral de la red, y un minuto despues, Jandrín se marchaba solo dirección al área defendida por el Olot, y cuando estaba cerca de disparar, fue derribado por Carles Mas, siendo este expulsado por esta acción.

En el descuento, Górriz encontró la oportunidad para rematar y llevar el gol al fondo de la red, estableciendo justicia en el marcador, ante un Olot que estuvo más de cinco minutos con un jugador menos. Finalmente, reparto de puntos tras el 1-1 que se estableció en el Municipal d'Olot.

Con este resultado, Olot y Peña Deportiva se encuentran décimo séptimo y décimo sexto respectivamente, ambos con cuatro puntos (Olot con una diferencia de -6 goles y Peña Deportiva con una diferencia de goles de -3). La próxima semana, el Peña Deportiva recibirá al Sabadell, mientras que Olot jugará ante el Atlético Baleares en Son Malferit.