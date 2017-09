El Peralada saca un punto de Sabadell gracias al balón parado

Peralada y Sabadell se han repartido un punto tras un partido que, hasta el primer gol, estaba teniendo muy pocas cosas. Todo enloqueció tras el gol de Vallho, después el Sabadell logró remontar el 0-1 y, cuando todo parecía visto para sentencia, el Peralada logró empatar mediante un córner.

El primer tiempo tuvo muchas alternativas, ambos equipos buscaron el gol pero ninguno disponía de ocasiones claras. Rubio tuvo la mejor tras un remate que dio en el palo y cerca estuvo de ser gol. El descanso parecía necesario, ambos conjuntos se habían desgastado mucho en los primeros 45 minutos.

El segundo tiempo comenzó igual que el primero, con pocas ocasiones y mucho juego en el centro del campo. Todo cambió cuando el Peralada dispuso del primer córner del encuentro. El balón llegaba al área y Vallho lo remataba al fondo de la red. En aquel momento La Nova Creu Alta quedó helada con el gol.

Los últimos diez minutos fueron los más intensos del partido. Primero empató el Sabadell tras un penalti que convirtió Felipe, a los cinco minutos el mismo Felipe logró mandar un centro al área y Arthuro conectaba un remate que se convertía el 2-1. En el último minuto, y con todo favorable para el Sabadell, el Peralada lanzó otro córner, Diaby se levantaba para rematar y empataba el encuentro en el tramo final.

Alternativas sin dominador claro

Los primeros minutos no tuvieron un excesivo número de ocasiones. El Peralada sacó una defensa de cinco para poder dejar los menos espacios posibles a los atacantes locales. Además, se hicieron más incisivos por las bandas y buscaron en numerosas ocasiones a Sony mediante centros laterales.

El Sabadell fue el primero en acercarse, Felipe estuvo cerca de provocar un penalti pero los defensas estuvieron atentos. La siguiente fue un centro de Felipe que se paseó por el área y no encontró rematador. En esos 20 minutos iniciales se vio a un Sabadell más luchador, pero no se encontró con el premio del gol en ningún momento.

Los gerundenses fueron entrando en el partido, creaban peligro por la banda izquierda y, en una internada, Cesc Clotet estuvo a punto de sorprender a la defensa tras driblar a varios oponentes. El partido creció en intensidad, con varias llegadas que cerca estuvieron de ser el primer gol del encuentro.

Foto: CE Sabadell

Sin embargo, la más clara la tuvo el Sabadell mediante un remate de Óscar Rubio. Dani Gómez buscaba un centro al segundo palo y el lateral, que se internaba en el área, conectaba un potente remate de cabeza que daba en el palo y se iba fuera.

Llegó el descanso a los pocos minutos de la ocasión de Rubio. El partido se mantenía 0-0 para sorpresa de mucha gente, pues se dieron bastantes ocasiones. El segundo tiempo ya aguardaba, el Peralada tenía a dos jugadores amonestados con amarilla y el Sabadell tenía que buscar ventajas a partir de situaciones con ellos.

El Peralada saca petróleo del balón parado

Comenzó el segundo tiempo con la misma igualdad que se vio en los primeros 45 minutos. Ambos equipos buscaban el gol que les aventajase en el marcador, pero las ocasiones claras apenas llegaban y todo terminaba en disparos lejanos que buscaban sorprender a Roberto y Gianni.

El encuentro se mantenía igualado, pero el Peralada supo encontrar la ventaja gracias al balón parado. En su primer córner del partido y con menos hombres que el Sabadell en el área, Vallho se anticipó a la defensa y remató el centro al lateral de la portería para anotar el primer gol del partido.

Foto: CE Sabadell

Los gerundenses anotaban el primer gol del encuentro y dejaban helada a la grada arlequinada. El gol fue un jarro de agua fría y el Sabadell tenía minutos para tratar de darle la vuelta el encuentro e intentar la remontada.

Tuvo otra clara el Peralada desde el córner, un centro cuyo remate salvó Roberto bajo palos y que, tras varios rechaces, terminó con un disparo a bocajarro que se fue por poco.

El partido enloquece

Pasaban los minutos, el Sabadell había agotado los cambios y se encontraba en campo atacante para tratar de buscar el gol del empate. En una internada de Ozkoidi, el vasco era derribado y el colegiado señalaba penalti. Felipe se encargó de transformar la pena máxima e igualar el encuentro.

El Sabadell se vino arriba, se creyeron con fuerzas para la remontada y lo siguieron intentando. En una jugada que no parecía peligrosa, Felipe logró mandar un centro al área y Arthuro lo remató con fuerza para anotar el 2-1. El partido había cambiado totalmente en cinco minutos y ahora estaba por encima el Sabadell.

Foto: CE Sabadell

Quedaban menos de tres minutos para que se señalase el final, el Peralada no se rindió y siguió buscando el gol hasta el último minuto. Disponían de un córner a favor, la herramienta con la que habían creado más peligro. El balón entraba en el área, Diaby se alzaba entre los centrales y remataba para poner el balón en el fondo de la portería. Los de Arnau Sala lograban el empate y el Sabadell recibía un jarro de agua fría tras lograr lo más complicado y remontar el partido.

En el descuento el Sabadell buscó la épica he intentó anotar el tercero. Sin embargo, el trabajo defensivo del Peralada alejó cualquier intento de llegada del Sabadell y el partido terminó con el empate a dos. Un reparto de puntos que no satisface a ninguno de los dos equipos, pues el Sabadell no termina de arrancar y el Peralada aún no ha logrado una victoria y sigue en la zona de descenso.