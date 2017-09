Google Plus

Elche CF – Atlético Baleares: buenas sensaciones tras el derbi. Imagen: Andrea Palazón

La afición franjiverde acogerá en su fortín un nuevo partido de Liga, que enfrentará a su equipo con el Atlético Baleares. Los de Vicente Mir ya suman un total de 13 puntos en lo que llevamos de competición y desde el empate en la primera jornada ante el Sabadell, los franjvierdes no han dejado escapar ningún punto, y han conseguido la victoria en todos los encuentros.

Por su parte, el conjunto visitante se encuentra a mitad de tabla con 8 puntos, y aunque su racha no ha sido del todo favorable, los baleares han cosechado dos empates y dos victorias en los últimos encuentros.

Una hinchada entregada

La hinchada ilicitana, le está cogiendo gusto a esto de ganar, y es que los suyos no dejan de hacerlo. La última victoria, sin ir más lejos, la consiguieron frente al eterno rival, el Hércules CF. Desde hace más de 4 años que el derbi no se celebraba, y los de Vicente Mir le brindaron una victoria a su afición una vez más. Eso sí, el conjunto franjiverde sufrió más de lo esperado en el Rico Pérez, y no fue hasta el 59 cuando Gonzalo Verdú anotó el único gol del encuentro y hacía saltar de la emoción a su afición.

Tras pasar de ronda ante el Hércules, tocaba pensar en los próximos compromisos en liga, y es que si los pupilos de Vicente Mir quieren seguir liderando el grupo 3 de esta segunda división B, no se pueden dormir y no está permitido dejar escapar ningún punto.

Por su parte, el Atlético Baleares, visitará el Martínez Valero por tercera vez en su historia. La última visita del conjunto balear en partido oficial fue en 1950, en la que el encuentro finalizó con un empate a dos reflejado en el marcador.

Ambos conjuntos esperan que en la mañana del domingo la suerte cambie, y que alguno de ellos consiga la victoria. Los franjiverdes están obligados a ganar y a demostrar el liderazgo en casa frente a su afición y por su parte, el Atlético Baleares busca acercarse a los primeros puestos de la clasificación y empezar una racha de victorias y tras el empate ante el Lleida Esportiu.

Posibles onces:

El técnico franjiverde ha dado a conocer a los 18 jugadores convocados para el encuentro de Liga que se vivirá mañana domingo a las 12 del mediodía en el estadio Martínez Valero.

Elche CF: Jose Juan, Adrián, Primi, Gonzalo Verdú, Edu Albacar, Diego Benito, Manuel Sánchez, Iván Sánchez, Javi Flores, Benja y Nino.

Atlético Baleares: Carl, José Ruiz, Vallori, Manu, Biel Guasp Borja, Xisco, Nacho Heras, Oliva, Fullana y Álvaro.