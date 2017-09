Un gran Hércules sin gol

Los jugadores herculanos llegaban al Rico Pérez y se encontraban con un grupo de cientos de aficionados blanquiazules animando a éstos. A la llegada del equipo ilicitano los cánticos en contra fueron en aumento pero sin ocasionar ningún altercado grave. Hubo más seguridad de lo habitual lo que hizo que no fueran más allá estos cánticos.

El Hércules a priori no era el equipo favorito para ganar y pasar de ronda puesto a que la situación deportiva del equipo no era la mejor, pero en un derbi gana el equipo que juega con más intensidad y en este partido fue así, solo que la intensidad sin el acierto de cara el gol no sirve para ganar un partido.

El Rico Pérez presento una entrada de 11.450 espectadores, una cifra muy buena ya que lo habitual cada domingo en el estadio es acoger a unos 5.000 aficionados. Volvió la curva sur del Hércules ya que están en huelga por discrepancias por no dejarles entrar con material para animar. De los ilitianos llegaron cinco autobuses y fueron ubicados en la grada Mundial.

Comenzaba el partido muy fuerte ya que el Hércules tendría la primera del partido tras un centro desde el lateral del área ilicitana que se paseaba por la portería sin encontrar rematador. Unos minutos más tarde, Carlos tendría la ocasión más clara de la primera parte al recibir un pase muy cerca del área pequeña y sin ningún defensa del Elche cubriendo el tiro, lanza el balón por encima del travesaño en una ocasión bastante clara pero que no tuvo fortuna el delantero herculano a la hora de ejecutar el disparo.

El Hércules controlaba el partido y la grada se lo creía. Se veía un Hércules distinto, con otra intensidad y moviéndose muy rápido. Hasta la media hora no veríamos otra oportunidad de gol ya que en el partido se disputaba cada balón como el último y era más una lucha en el centro del campo que siempre acababa ganando el Hércules pero para tocar el balón entre sus mediocampistas. Llegada la media hora de encuentro Juanjo ejecutaría una buena jugada por banda y con un centro raso hace que se pasee el balón por línea de gol sin encontrar ningún rematador herculano. La afición no se podía creer que el equipo no fuera por delante con sendas ocasiones tan claras que tuvo el equipo.

El conjunto ilicitano no se acercaba a la portería rival y si se acercaba era por despistes de los centrales herculanos, pero que con suerte no llegaban a ocasionar peligro real alguno. Los de Siviero iban a tener otra ocasión muy clara para adelantarse en el marcador tras una contra donde Moha y Gaspar se enfrentarían al único defensa que quedaba atrás tras un corner del Elche, pero tardó mucho Gaspar en dar el balón al extremo tras que se le fuera el balón en el control y perder algo de tiempo en la jugada lo que dio pie a que el Elche se recompusiera.

En la última jugada del partido Moha y el portero ilicitano sufrieron un fuerte golpe en la lucha por el balón y ambos tuvieron que ser atendidos durante varios minutos. El portero tuvo que ser sustituido cuando parecía que la peor parte se la había llevado Moha.

Tras el comienzo de la segunda parte se veía a un Elche más organizado y seguro. La primera que tuvieron tras un corner la marcaron tras un buen cabezazo de Verdú. La afición herculana no podía creerse lo que estaba pasando ya que los herculanos habían tenido varias ocasiones para ponerse por delante y estaban haciendo un gran sacrificio en el campo pero sin obtener recompensa.

Hasta el minuto 70 no hubo mucha acción en el partido, fue otra batalla en el medio del campo. Gaspar tuvo que retirarse debido a que no podía seguir tras una lesión, en su lugar entraría Checa. A partir de ahí el equipo se animó y se volcó al ataque junto a la afición que empezo a animar cada jugada. Tuvo Chechu el empate tras un remate de cabeza que salió a escasos centímetros del palo derecho ilicitano. El siete herculano era el que más lo intentaba y la afición se lo agradecía. Siviero hizo un cambio táctico cambiando a Paco Peña por el delantero Óscar Díaz. Apretaba el Hércules en los últimos minutos mientras el Elche estaba encerrado en su propia área despejando balones y regalándoselos al Hércules para un nuevo ataque. Eran contínuas las pérdidas de tiempo del Elche que fueran castigadas por el colegiado con tarjeta amarilla. En el 90 la tendría nuevamente muy clara el Hércules para empatar tras un disparo de Samuel en el área chica que saca la defensa ilicitana bajo palos.

La afición no podía creerse que no entrara ninguna de las que el equipo había tenido. Animó hasta el final la afición pero no pudo ser. Un gran esfuerzo y partido del Hércules que no pudo alegrar a la afición con el pase de ronda aunque el aficionado se fue a casa contento viendo al equipo correr como nunca.